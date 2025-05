- Videla sam kad je otišao automobilom, ali kako mi ništa nije rekao znala sam da ne ide nigde dalje, već da je otišao kod nekog u selo. Telefon nije poneo sa sobom, kada je prošlo nekoliko sati shvatila sam da ga nema i počeli smo da ga tražimo. Ta agonija je potrajala, dok mu vozilo nije pronađeno kako je sletelo sa puta i on ispod na stenama. Ovo što je moj Bogdan preživeo je neverovatno, to je stvarno čudo Božije. Spasio ga je Bog i Sveti Georgije. Kakav je to teren i kakva je to provalija, to se ne može rečima opisati. Ni na fotografijama ne može da se vidi kako zapravo to izgleda. Mislim da je Bogdana spasilo to što je inače mršav i vitalan čovek, izdržljiv jer puno radimo na imanju i u poljoprivredi. Jedva čekamo samo da se oporavi i da dođe svojoj kući. Lekari su nam rekli da je u stabilnom stanju, ima prelom rebara i pršljenova - izjavila je za RINU Bogdanova supruga Darka.

- Na tom mestu jedino ptice na to drveće sljeću i nikakva divljač tu ne može prići. Pre desetak godina smo tu i Krst postavili, i to se upravo pored Krsta i dogodilo. Slava Gospode Krstu Tvome Časnome. To se desilo u noći između subote i nedelje posvećene Samarjanki. Kao što se Samarjanka srela sa Hristom, oči u oči, tako je i Bogdan sa večnošću, taman oči u oči. Samo jedan okret mogao je da ga košta života . Prilikom pada je ispao iz kola i zadržalo ga je neko malo drvce. Celu noć je proveo u zagrljaju toga Božijeg drvceta koje ga je zadržalo tu, a sad je to i Bogdanovo drvo. Bog ga je ostavio u životu i ako ni jedan posto šanse za to ne postoji, u to se može uveriti samo ko zna to mesto i dalaskom na to mesto. Da je pola metra ranije ili kasnije skrenuo sa puta ne bi se ustavljalo vozilo ali.... ima neko ko čuva gredu i misli na to, kazao je iguman Isaija.