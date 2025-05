- To je zaista bila nespretnost, iako je na kameri izgledalo drugačije. On je inače robusan čovek, ide i ponaša se kao šerif. Tramp je želeo da stane pored generalnog sekretara NATO-a i spotakao se kad je on prilazio i rukom me pomerio da bi stao uz njega. Kako god to javnost vidi, ova kritička, koja me ne voli pa manipuliše, to je bila jedna nespretnost, ali je i tačno. Taj razgovor je trajao jedan, dva minuta, koliko mogu da se setim, on se meni izvinjavao. Objašnjavao je kako se to desilo, kako se spotakao, kako je prošao pored mene da bi stao pored Stoltenberga - tvrdi Marković.