Obećanja da će zločin biti rešen i da je to prioritet su jedini "konkretni" koraci do sada, a treća Vlada Crne Gore troši svoj mandat nakon promene trodecenijskog režima koji je predvodila Demokratska partija socijalista (DPS). Došlo je do promena u policiji, u tužilaštvu, i u pravosuđu... Jedina promena - barem one koje su vidljive i jasno saopštene javnosti — nije u istrazi ubistva Duška Jovanovića.