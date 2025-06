“Ali smatram da je važnije da imamo sistemski pristup na nivou države. Pristup predsednika opštine Mojkovac Veska Delića zaslužuje javnu pohvalu i podršku jer se odgovorno i humanistički poneo prema interesima i potrebama lokalnog stanovništva. Ono što u ovom slučaju nije dobro jeste neujednačena sudska praksa u postupanju viših sudova u Bijelom Polju i Podgorici u odnosu na ratni događaj u Mojkovcu i ratne i poratne zločine u Nikšiću, Cetinju i Baru. Pohvalno ocenjujemo ukupan i veoma profesionalan rad policijskih službenika i Uprave policije u celini, kao i rad Specijalnog državnog tužilaštva i Glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića čiji se zahtevi za ekshumaciju žrtava ratnih zločina u centralnom i južnom delu Crne Gore uporno odbijaju. Zbog toga nema ni napretka u predmetima. To je neobjašnjivo. Neujednačena sudska praksa mora se otkloniti. Svestan sam da je to obično izazovno i zahtevno, ali ovde se radi o identičnim činjeničnim okolnostima, pa nema razloga za sudsku različitost. Svim građanima je stalo do pravne sigurnosti i doslednosti sudske vlasti, kako u Bijelom Polju tako i u Podgorici, jer se to loše odražava na vladavinu prava i primenu konvencijskog prava u Crnoj Gori. Zakon ne pravi razlike među građanima i sve nas jednako tretira, pa tako treba i da se postavimo u njegovoj primeni”, kazao je Čelebić.