- Danas je jedan od najvećih dana za Crkvu Hristovu pravoslavnu. Danas je rođendan Crkve, Njano obnavljanje, Njano rašćenje. Gospod Hristos je zasnovao Carstvo Svoje na zemlji, to je Crkva Njagova koja obuhvata i Nebo i zemlju, i Gospod želi da mi budemo u Njagovoj zajednici. Gospod nije ostavio Svoje učenike same nego im je poslao Duha Svetoga da ih On, u ime Njagovo, rukovodi i predvodi kroz sva vremena. Crkva Hristova se i obnavlja i razrasta kroz vreme i prostor. Razrasta se tako što se novi članovi prisajedinjuju slušajući onu zapovest, poziv, apostola Petra koji je rekao, kada su ga pitali šta da činimo: Pokajte se, i svaki od vas da se krsti u ime Isusa Hrista - pojasnio je arhiepiskop Atanasije, čestitajući svima, a posebno svoj sabranoj deci, današnji praznik i slavu manastira.