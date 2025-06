Budvanska policija uhapsila je 52-godišnjeg Nikšićanina A.M., nastanjenog u Petrovcu, zbog sumnje da je izvršio nedozvoljene polne radnje prema svojoj maloletnoj ćerki .

To je nezvanično potvrđeno u Upravi policije.

„Sumnja se da je pomenuta dela izvršio A.M. (52) iz Nikšića, nastanjen u Petrovcu, na štetu svog maloletnog deteta u periodu od tri do četiri meseca. On je uz krivičnu prijavu priveden tužiocu u Višem državnom tužilaštvu na dalju nadležnost“, piše u saopštenju.