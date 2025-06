Na graničnom prelazu Dobrakovo su policijski službenici Sektora granične policije izvršili proveru A.S. (43), državljanina Rusije , koji je upravljao vozilom marke Audi, zbog sumnje da je imao falsifikovanu vozačku dozvolu, saopštili su iz Uprave policije (UP).

"Uvidom i proverom ruske vozačke dozvole koju je A.S. ovom prilikom dao na uvid policijskim službenicima Stanice granične policije I Bijelo Polje isti su zajedno sa službenicima Frontex-a posumnjali u autentičnost ovog dokumenta. Od A.S. je prikupljeno obaveštenje na zapisnik, te je policija došla do sumnje da je vozačka dozvola koju je dao na uvid falsifikovana", ističu iz policije.