Preduzimajući opsežne operativne mere i radnje iz svoje nadležnosti, policijski službenici su došli do saznanja da je na teritoriji opštine Tuzi, jutros u jednom ugostiteljskom objektu došlo do verbalnog konfikta između povređenog B.B. i drugog lica, nakon čega je to lice upotrebom noža nanelo povrede licu B.B., a potom se udaljilo sa lica mesta.