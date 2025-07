Sudija za istragu Osnovnog suda u Plavu odredio mu je pritvor do 30 dana, a to rešenje potvrdilo je i veće bjelopoljskog Višeg suda. Tužilaštvo ga tereti za krivično delo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

“Na susednom imanju je primetila da je ceo dan radio njen dever O. C, sa svojim sinom, a kod nje je bila i njena jetrva E. M. sa decom. Tom prilikom pošla je do O. imanja i pitala ga da li može da proveri da li je u garaži njihova bormašina, na šta joj je on odgovorio da sama vidi, zato što ne zna jer je pre dva dana došao iz Nemačke. Zatim je pošla do svekrve, odnosno do te garaže, gde je našla tu mašinu i uzela je, i prolazeći pored O. rekla je da niko ne vraća stvari koje uzme. Tada joj je on rekao: ‘Nemoj da laješ’, a nakon toga i: ‘Nemoj da dođem tamo vrat da ti slomim’”, citiraju sudije iskaz oštećene.