Oproštaj i mistični detalji

Nekoliko dana posle tragičnog događaja, porodica i prijatelji nesrećnog Stevice, navodno, došli su čamcem do mesta nesreće kako bi se oprostili. Bacili su cveće i vence u more, opraštajući se od mladića.

Ćutanje medija i legenda koja je rasla

Brojne teorije o slučaju na Mogrenu

- 1955. je godina, ne postoje spasilačke ekipe nigde na crnogorskom primorju koje bi mogle da reaguju, ne postoji ronilačka oprema, ronilo se na dah, bile su samo dve maske u celoj Crnoj Gori. Mesto gde je skočio student je veoma opasno, metar i po dubina, visina stene sa koje je skočio je 11 metara. Skočio je za vreme oseke, kada se more povlači. Na tom mestu se sudaraju struje sa obe strane, more te ščepa i razlupa o stene koje su oštre kao žilet. Sve predispozicije za red flag - ne skakati u more ni slučajno jer je opasno po život. - navodi Maja u na svom snimku na TikTok-u i dodaje:

- Priča o ajkuli u ovom slučaju je pretpostavka i izmišljena . Više puta izgovorena laž postaje istina, a ova "istina" se menjala i menjala i ukrašavala od 1955. od strane raznih ljudi, ribolovaca, menjala je svoj oblik... Dignuta je spomen ploča i pominje se ajkula koju niko nije video, telo mladića, koliko ja znam, nikad nije pronađeno. Samo upalite logiku, to su samo urbane legende, jedina istina o ovome je tragedija koja se desila, a to je da je mladić nažalost stradao, ali ne od ajkule - kaže Maja Kovijanić, influenserka i borac za zaštitu životinja.

- Na Mogrenu gde je čovek navodno stradao od ajkule je metar i po dubina, velike su oseke, oštre stene, udar struja sa dve strane... U to vreme kad je on stradao nije postojala spasilačka ekipa nigde na crnogorskom primorju, osim diverzantske grupe u Podgorici. Dok su oni došli, to telo je odnela struja i nikad nije pronađeno. U to doba su postojale dve maske za ronjenje u Crnoj Gori. Druga stvar, on je skočio sa stene u vreme oseke, stene su ga posekle i slomile kosti, jer je visina 11 metara odakle je on skočio. Ljudi koji su bili na površini gore, kad vide krv u vodi, šta će pomisliti? Pa ajkula... - tvrdi Marko Vicković.