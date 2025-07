Pročitajte priču o studentu kog je kod Budve ajkula navodno prepolovila , a čija smrt je ostala misterija do današnjeg dana!

Upoznajte glavatu kornjaču

To je jedna od najvećih vrsta morskih kornjača i široko je rasprostranjena u toplim i umerenim morima širom sveta, uključujući i Sredozemno more, pa samim tim i Jadransko more.