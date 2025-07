Slušaj vest

J.P. (33), majka dvoje maloletne dece i njen suprug, 12. jula oko 21.30 časova proživeli su najteže trenutke u svom životu koji su ličili na horor scene iz filmova. U njihovu porodičnu kuću u kotorskom naselju Škaljari upao je raskrvavljeni mladić u stanju neuračunljivosti uzvikujući: "Molim vas otvorite mi, ubiće, ubiće me, krvav sam, ranjen sam..".

- Da je taj mladić imao oružje, danas ne bih sedela ovde sa vama i ovo vam pričala. U Kotoru bi se ponovila tragedija sa Cetinja, a moja porodica bi bila još jedna u nizu iz vesti crne hronike. Pitam se da li čekamo da se dogodi tako nešto, pa da nadležne institucije počnu da rade svoj posao i da se kolektivno probudimo i shvatimo da svakodnevno možemo biti nasumične mete ljudi sa psihičkim problemima i koji su pod dejstvom narkotika. Ovo je alarm za sve – ističe J.P u ispovesti za "Pobjedu".

"Potrčala sam da sakrijem decu"

Pre upada u kuću, Kotoranin N. M. (20) je polomio stakla na prostorijama Crvenog krsta, a potom, krvavih ruku od povreda, obišao nekoliko kuća u koje nije mogao da uđe jer su vrata bila zaključana. Nakon toga je preskočio ogradu i upao u porodičnu kuću J. P. kod kojih su vrata bila otključana, nakon čega su usledile traumatične scene.

- Dana 12. jula oko 21.30 časova, suprug, naše dvoje dece, starosti četiri i sedam godina, i ja nalazili smo se u porodičnom domu, provodili uobičajenu porodičnu noć. Suprug se igrao sa decom, ja sam slikala i odjednom sam čula da neko viče: "Ubiće me, ubiće me!". Muški glas se čuo sve glasnije, instinktivno sam se okrenula prema mužu i rekla mu - trči, brzo zatvori vrata. On je odmah odreagovao i uspeo u poslednjem momentu da zaključa.

Kako priča J.P, pomahnitali mladić več se uhvatio za kvaku i pokušavao da otvori otključana vrata.

- Nakon toga počinju scene koje su ličile na one iz horor filmova. U tom momentu mi ne znamo ko je mladić, da li ima oružje kod sebe i shvatamo ozbiljnost i opasnost situacije. Dosetila sam se i potrčala da decu sakrijem u ormar u dečjoj sobi, jer nismo imali gde da pobegnemo, a i da ih zaštitim od eventualnih nemilih prizora i scena. Mladić je uporno navaljivao na vrata pokušavajući da ih otvori, urlajući i ponavljajući reči: ,"Ubiće me, ubiće me, molim vas otvorite mi, ranjen sam i krvav...". Odmah sam pozvala policiju. Dok nisu stigli, muž i ja smo stajali iza vrata i molili provalnika da ode što je on kategorički odbijao, a potom još grublje navaljivao i nagovarao nas da mu otvorimo da uđe, jer će ga neko ubiti i da ga jure. Policija je došla brzo, za pet minuta i 56 sekundi, ali nama su ti momenti bili kao večnost. On nije odustajao, pokušavao je na sve moguće načine, bio je uporan u naumu da uđe, a kada smo mu rekli da smo pozvali policiju, tek onda je počeo burno da reaguje - ispričala je sagovornica.

U međuvremenu, a pre dolaska policije, mladić se zaključao u hodniku kuće, između donjeg i gornjeg sprata gde se nalazila četvoročlana porodica.

- On je prvobitno provirio na donji sprat i video da nema nikoga, zaključao vrata i krenuo da se penje stepenicama na gornji sprat gde smo mi bili zaključani. Kada je došla policija, molili su ga i pokušavali da ga urazume da otključa vrata i da se preda, međutim - on se u jednom momentu iz hodnika uputio na terasu.

Policija je ponovo pokušavala da ga privoli da siđe, što je on odbijao i odjednom je skočio sa visine od četiri-pet metara. Pao je leđima na beton i onda se ređaju još neverovatnije scene. On nastavlja da se opire hapšenju, a nakon što je pet-šest policajaca uspelo da ga savlada i nakon što su mu stavljene lisice, on ponovo ustaje i pokušava da beži. U kakvom stanju je bio, najbolje govori činjenica da ga je policija uz pomoć osoblja Hitne pomoći jedva obuzdala - priča sagovornica "Pobjede" i dodaje da su sve što se dogodilo zabeležile nadzorne kamere.

Sagovornica je potvrdila da je pre upada u njihovu kuću, mladić provalio u prostorije Crvenog krsta gde je napravio lom, a potom je išao od kuće do kuće.

- Komšije su nam sutradan ispričale da su im na kvakama bili tragovi krvi, ali svima su vrata na sreću bila zaključana. Eto, kod nas, sticajem okolnosti, vrata su bila otključana i uspeo je da uđe. Obilazio je sve, kod komšije je preskočio ogradu i tako je uleteo kod nas jer nigde nije naišao na otključana vrata i ljude. Da je samo želeo da se sakrije mogao je da to uradi u Crvenom krstu gde nije bilo nikoga. Znači - on je tražio nekoga, to potvrđuje i ta njegova potreba da uđe kod nas - ispričala je J. P.

Ono što je zabrinjavajuće, kako ističe sagovornica, jeste činjenica da je mladić svojevremeno otpušten iz Specijalne bolnice za psihijatriju u Dobroti na kućno lečenje, te da je, prema njenim saznanjima, bio bez terapije duži vremenski period usled čega je očigledno došlo do pogoršanja njegovog stanja.

- Pritom, utvrđeno je da je te večeri bio i pod dejstvom narkotika, kokaina. Kasnije smo saznali da je reč o osobi koja je počinila niz krivičnih dela - napad na fizičko lice nožem, napad na službeno lice, pljačka kladionice sekirom, posedovanje narkotika - kazala je ona, ističući da do te noći nisu znali ko je mladić, te da je očigledno "da smo bili njegove nasumično odabrane žrtve".

- Mi od te noći ne spavamo, ne živimo normalno, sve te slike su nam i dalje pred očima, nemamo mira. Razmišljamo čak i da se odselimo iz kuće u kojoj smo živeli srećno i mirno i bili uvereni da smo bezbedni - kaže ogorčeno J. P.

Prema njenim rečima, alarmantna su saznanja i činjenice do kojih su došli nakon ovog nemilog događaja, tačnije da ovo nije izolovan slučaj u Kotoru, te da je znatan broj osoba sa ovakvim i sličnim problemima na slobodi.