Ušuškana u maloj uvali u srcu Crnogorskog primorja između Petrovca i Budve , smestila se plaža Perazića Do, koja godinama unazad važi za jednu od najlepših u ovom delu jadranske obale. Duga je svega oko 40 metara, a veliki broj posetilaca svakog leta privlači zbog svoje nestvarne lepote i šarmantnog spoja mora, obale i stena.

- Plaža Perazića do svakako je pravi biser i jedna od onih koja pruža pravi mir i ugođaj. Odlikuje se kristalno čistim morem, i jedinistvenim ambijentom. Nije jedna od onih koja je prepznata među masom ljudi i kupača, već pruža prijatnu atmosferu daleko od gužvi i buke. Na plaži ima deo koji je slobodan za sve kupače, ali ima i onaj deo koji raspolaže plažnim mobilijarom, kažu za RINU u TO Budva.

Sama plaža je prekrivena mešavinom sitnog šljunka i peska i predstavlja idealno mesto za porodice sa decom. Do plaže se može doći automobilom, kada se skrene sa magistralnog puta koji vodi ka Budvi, ali je prava lepota doći peške do ove plaže iz centra Petrovca.

- Od plaže u Petrovcu do Perazića dola vodi fenomelna pešačka, uređena staza koja je uvek puna ljudi. Dugačka je samo par kilometara, izdiže se iznad samog Petrovca stoga tokom šetnje puca neverovatan pogled na pučinu. Tokom pešačenja mogu se videti i uvalice i divlje, netaknute plaže koje izgledaju zaista kao na filmu. Da bi se konačno spustili na Perazića do, potrebno je proći kroz dva tunela. Doživljaj je zaista neverovatan, kaže za RINU Dušica iz Gornjeg Milanovca koja sa porodicom letuje u Petrovcu.

Svim gostima na plaži Perazića do na usluzi je i plažni bar, a sudeći prema dostupnim podacima na društvenim mrežama cene su sledeće - tanjir supe košta 5 evra, obrok salata oko 10, krompir kao prilog 5, pice od 13 do 20, kolači su po komadu takođe pet evra, dok je tanjir voća za dvoje 12 evra. Glavno jelo može se poručiti za oko 20 evra, dok se predjelo može pojesti u rasponu cena od 10 do 20 evra.