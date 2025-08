„Pored njega su išli muškrac i žena koji su počeli da mu dobacuju. Potom je muškarac nogom udario u auto. Taksi vozač je izašao iz auto i pitao što je to uradio. Ovaj mu je kazao da ide sporo. Tada ga je udario u glavu, gde mu je povredio arkadu. Za to vreme ženska osoba je ušla u auto i udaljila se u nepoznatom pravcu. Mi iz udruženja smo ubrzo krenuli u potragu i imali šta da vidimo. Dva kilometra dalje u naselju Boljači do, našli smo automobil koji je udario u stubiće, gde je oštećen na više mesta. Međutim, unutrašnjost automobila je potpuno demolirana“, naveli su iz udruženja.