Kako je saopšteno iz Uprave policije, ona je vozila brzinom od 124 km/h na delu puta gde je maksimalna dozvoljena brzina ograničena na 50 km/h.

Iva Zvicer kažnjena je na sudu novčanom kaznom od 175 evra, merom zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 60 dana i dva kaznena boda.

Podsećamo, krajem jula je crnogorska policija pretresala imovinu koju su koristili ljudi bliski Radoju Zviceru.

Ovaj begunac u Crnoj Gori poseduje velelepni stambeni objekat od nekoliko stotina kvadrata, čija je vrednost procenjena na više miliona evra. Ova vila na moru, kako su ranije objavili, nije jedina njegova nepokretnost i spisak skupoceih objekata je dugačak.

- U kotorskom naselju Kavač, gde kvadrat dostiže vrednost i do 2.000 evra, poseduje "porodičnu stambenu zgradu" od nekoliko stotina kvadrata. Velelepna građevina se sastoji od podruma, prizemlja i dva sprata i procenjuje se da joj je vrednost višemilionska. Oko kuće nalazi se veliko dvorište, čija površila iznosi čak 500 kvadratnih metara - objavili su crnogorski medij ranije.

1/5 Vidi galeriju Radoje Zvicer Foto: Interpol

Uz vilu, kako su navali, na Zvicerovo ime vode se i četiri voćnjaka ukupne površine 1.192 metra kvadratna.

Prošle godine, takođe, crnogorski istražitelji su podneli i krivičnu prijavu protiv njegove supruge Tamare Zvicer, zbog sumnje da je bez prijave izvodila građevinske radove na saobraćajnici koja prolazi kroz četiri građevinske parcele u naselju Kavač,koje su u vlasništvu jednog pravnog lica iz Kotora, čiji je ona direktor.

- Pre nekoliko godina policija je blokirala imovinu, odnosno luksuzni stan, jednoj ženskoj osobi zbog sumnje da je nelegalno stečena imovina, odnosno stambeni objekat upisan na njeno ime, kako bi se prikrio pravi vlasnik, Radoje Zvicer - podseća izvor Kurira.