Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore utvrdio je propuste u komunikaciji između zatvora u Bijelom Polju i Višeg suda, što je dovelo do toga da jedan zatvorenik ne prisustvuje sahrani svog oca.

Zatvorenik koji se u trenutku kada mu je preminuo otac nalazio u Istražnom zatvoru u Bijelom Polju, podneo je pritužbu Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore, tvrdeći da mu nije omogućeno prisustvo očevoj sahrani.

Prema navodima iz pritužbe, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) obavestila ga je da se obratila Višem sudu u Bijelom Polju radi dobijanja odobrenja, ali odgovor nikada nije stigao.

Iz izjašnjenja UIKS-a proizilazi da je 31. avgusta 2024. godine (subota), sestra zatvorenika obavestila dežurnu službu zatvora o smrti njihovog oca i dostavila umrlicu.

Službenik zatvora potom je, preko Vajber aplikacije, kontaktirao sudiju za istragu, koji je u tom trenutku bio na bolovanju, te ga uputio da se obrati predsedniku Višeg suda.

Službenik je, kako stoji u službenoj zabelešci, dva puta pokušao telefonski da stupi u kontakt s predsednikom suda, ali bezuspešno.

Komunikacija sa sudskom saradnicom takođe nije donela rezultat - odgovora Višeg suda nije bilo ni na dan smrti, ni narednog dana kada je sahrana održana.

UIKS navodi da je komunikacija vođena isključivo telefonski, jer su 31. avgust i 1. septembar bili neradni dani.

Viši sud u Bijelom Polju potvrdio je da nije primio nikakav pisani zahtev kojim bi se tražilo odobrenje da zatvorenik prisustvuje sahrani.

Sudija za istragu je, prema njihovim navodima, uputio službenika da pripremi potrebnu dokumentaciju, proveri istinitost informacije i prosledi je predsedniku suda, ali to nije učinjeno.

Zaštitnik konstatuje da je UIKS preduzeo određene napore, ali da nije uspostavio zvaničnu korespondenciju putem službenog e-maila, kako je sudija prvobitno sugerisao.

Zatvoreniku je omogućeno da prisustvuje četrdesetodnevnom pomenu 6. oktobra 2024, uz nalog sudije Višeg suda.

Zaštitnik podseća da dobra uprava podrazumeva blagovremeno i efikasno postupanje u interesu građana.

“Kašnjenja mogu izazvati nezadovoljstvo i štetu, kako u javnom, tako i u privatnom interesu”, navodi, između ostalog, Zaštitnik.

U skladu s tim, izdata je preporuka Upravi za izvršenje krivičnih sankcija – Zatvor u Bijelom Polju da je u sličnim situacijama potrebno ostvariti zvaničnu korespondenciju sa sudovima i drugim državnim organima, kako bi se odluke donosile efikasno i na vreme.

(Kurir.rs/Adria.tv)

