Uprava policije u Crnoj Gori uhapsila je V. D. (59) iz Berana i podnela krivičnu prijavu zbog krivičnog dela povreda i nedozvoljeno podizanje spomen obeležja, rekli su iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Beranama.

"Osumnjičeni protiv koga je podneta krivična prijava lišen je slobode i biće sproveden na saslušanje pustupajućem državnom tužiocu, u zakonskom roku“, kazali su iz ODT-a, koje je formiralo predmet povodom postavljanja spomen obeležja Pavlu Đurišiću u selu Zaostro, u okviru kojeg se, kako su kazali, sprovode izviđajne radnje.

Iz ODT-a Berane rekli da su, takođe, ovlašćenim policijskim službenicima Odeljenja bezbednosti u Beranama izdali obavezujuća uputstva, radi preduzimanja određenih radnji i prikupljanja obaveštenja.

Uprava policije se oglasila zvaničnim saopštenjem, rekavši da je spomenik nezakonito postavljen na parceli u vlasništvu V. D.

Saopštili su i da su iz Ministarstva kulture i medija obavešteni da će nadležni inspektor za kulturna dobra doneti odgovarajuće rešenje za sprovođenje konkretnih zakonskih mera i radnji u vezi sa nezakonitim podizanjem spomen-obeležja.

"Službenici Uprave policije su jutros preduzeli mere i radnje iz svoje nadležnosti i identifikovali lice V. D. (59) iz Berana, koje je potom, nakon utvrđenih činjenica, po nalogu tužioca lišeno slobode. Naime, službenici Uprave policije su, prethodno došli do operativnih saznanja da je u mestu Gornje Zaostro, na parceli u vlasništvu V. D, nezakonito postavljeno spomen-obeležje Pavlu Đurišiću.

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Berane su odmah izašli na lice mesta, gde su preduzeli konkretne kriminalističko-tehničke mere i radnje i sačinili foto-elaborat, posle čega su o zatečenom stanju obavestili Osnovno državno tužilaštvo u Beranama i Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju, kao i Ministarstvo kulture i medija i Sekretarijat za kulturu Opštine Berane, radi preduzimanja radnji iz njihove nadležnosti", piše u saopštenju.

Inspektor za kulturna dobra Ministarstva kulture i medija uručio je predsedniku Opštine Berane Đolu Lutovcu zapisnik o inspekcijskom nadzoru, kojim je naloženo uklanjanje spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću odmah, a najduže u roku od tri dana.

U saopštenju navode da postavljanje nelegalnog spomen-obeleežja Pavlu Đurišiću predstavlja direktno kršenje zakona i grubo narušavanje temelja savremene, građanske i antifašističke Crne Gore.

Jakov Milatović Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović pozvao je da se bez odlaganja ukloni spomenik Pavlu Đurišiću.

"Povodom postavljanja spomenika Pavlu Đurišiću, komandantu četničkog pokreta i ratnom zločincu, pozivam nadležne institucije da odmah preduzmu sve zakonske mere: da utvrde odgovornost i bez odlaganja uklone ovaj spomenik", napisao je on na Iksu.