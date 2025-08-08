Slušaj vest

Spomenik četničkom komandantu Pavlu Đurišiću, koji je otkriven danas u beranskom selu Gornje Zaostro, uklonjen je.

Spomenik su uklonili meštani.

Ranije danas spomenik je otkrio mitropolit budimljansko-nikšićki Srpske pravoslavne crkve Metodije.

Metodije, koji je služio liturgiju u Hramu Svete Mati Paraskeve u tom mestu, poručio je da će spomenik staviti u crkvu, „pa nek dođu da ruše crkvu“.

„Vojvodi Pavlu i svima vojnicima, ratnicima, oficirima, podoficirima i borcima jugoslovenske vojske u otadžbini večna pamjat“, rekao je Metodije.

„Vijestima“ je prethodno rečeno da je policija dolazila sinoć, oko dva sata posle ponoći, ali im okupljeni nisu dozvolili da uklone spomenik Đurišiću, već je dogovoreno da ga, nakon osveštavanja, oni sami uklone.