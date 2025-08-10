Slušaj vest

Strašna saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 10 sati, a nesrećni motociklista preminuo je na mestu nesreće.

Policija je na mestu tragedije i obavlja uviđaj.

Motocikl je gotovo u potpunosti uništen, a pored njega belim platnom je prekriveno telo nesrećnog motocikliste.

Šta se tačno dogodilo, ko je odgovoran za ovu jezivu saobraćajnu nesreću biće utvrđeno nakon policijskog uviđaja.

(Kurir.rs/Informer)

