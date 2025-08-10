Užas
STRAVIČAN SUDAR KOD GOLUBOVACA, POGINUO MOTOCIKLISTA! Direktno se sudario sa kamionom, telo i dalje leži na putu
Motociklista Ž.S.(57) poginuo je kada ga je udario kamion sa cisternom u mestu Golubovci kod Zete u Crnoj Gori.
Strašna saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 10 sati, a nesrećni motociklista preminuo je na mestu nesreće.
Policija je na mestu tragedije i obavlja uviđaj.
Motocikl je gotovo u potpunosti uništen, a pored njega belim platnom je prekriveno telo nesrećnog motocikliste.
Šta se tačno dogodilo, ko je odgovoran za ovu jezivu saobraćajnu nesreću biće utvrđeno nakon policijskog uviđaja.
(Kurir.rs/Informer)
