Slušaj vest

Policija u Baru uhapsila je sinoć i kazahstanskog državljanina A.S.(34), nakon što su prethodno slobode lišili i njegovu suprugu Z.S, takođe po crvenoj poternici NCB Interpola Astana.

U saopštenju crnogorskog MUP-a navodi se da sud u glavnom gradu Kazahstana A.S. potražuje zbog istih krivičnih dela kao i njegovu suprugu, odnosno trgovinu ili skladištenje narkotika, upotrebu opojnih droga, davanje mita, te stvaranje i rukovođenje organizovanom kriminalnom grupom.

Ilustracija Foto: RINA

Nakon hapšenja, A.S. i Z.S. (34) su sprovedeni sudiji koji im je odredio ekstradicioni pritvor, a dalja komunikacija između nadležnih organa Crne Gore i Kazahstan u cilju njihovog izručenja sledi.