Slušaj vest

Vatrogasne sirene se čuju u celom naselju.

Požar koji je, nakon što se zapalio automobil na magistrali, preksinoć izbio u Buljarici, proširio se na nepristupačne terene i stigao do Čanja.

- Vatra preti da ugrozi stambene objekte, pa vatrogasne ekipe ulažu maksimalne napore da odbrane naselja ovog dela barske opštine - saopštio je sa terena Aco Vulević, načelnik barske Službe zaštite i spašavanja.

Vatrogasci gase požar na magistrali

Kako se može videti na snimku, vatrogasne službe Crne Gore aktivno gase vatrenu stihiju koja je došla do magistrale kod Čanja.

Vatra je prema nezvaničnim informacijama krenula u nedelju, a tokom noći se rasplamsala.

Požar i kod Splita u Hrvatskoj

Noćas nešto pre tri sata izbio je veliki požar kod Jesenica, naselja u opštini Dugi Rat, nedaleko od Splita.

Kako se može videti na snimcima sa društvenih mreža, vatra se širi na brdu iznad kuća i vatrogasci pokušavaju da odbrane objekte od vatre.