Alarmantna situacija jeste u Bijelom Polju gde se vatrogasci-spasioci danima bore sa vatrenom stihijom na lokaciji Žuber, a u pomoć im je zbog jako nepristupačnog terena pristigla i aviohelikopterska jedinica MUP-a.

- Osim na lokaciji Žuber, požar je izbio i na lokaciji Biokovac – Grab. Veliki broj objekata i kuća je ugroženo, a ekipe su i dalje na terenu. Uzrok požara se pretpostavlja da je ljudski faktor pa je o tome obaveštena i policija, kazao je za RINU Edin Kolić komandir Službe zaštite i spašavanja Bijelo Polje.

Požar kod Bijelog Polja Foto: RINA

Ističe da je u akciji na lokaciji Žuber u intervenciji učestvovalo 7 vatrogasaca spasilaca sa dva specijalna i jednim tehničkim vozilom, a na lokaciji Biokovac 7 vatrogasaca spasilaca sa dva specijalna i jednim tehničkim vozilom.

Apel: Suzdržite se od paljenja na otvorenom

Ovom prilikom opet apelujemo na građane da se suzdrze od paljenja na otvorenom jer su narednih dana najavljene visoke temperature, a posledice koje požari ostave za sobom su znatno velike, naveo je Kolić.

Požar kod Bijelog Polja Foto: RINA

Požari na otvorenom aktivni su od juče i na teritoriji Buljarice, gde otvoren palemen preti da se dodatno proširi.