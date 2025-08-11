VATRA GUTA SVE PRED SOBOM, KUĆE U OPASNOSTI! Veliki požar na otvorenom izbio kod Bijelog Polja - vatrogasci danonoćno na terenu (FOTO)
Požari na otvorenom ponovo besne na teritoriji Crne Gore
Alarmantna situacija jeste u Bijelom Polju gde se vatrogasci-spasioci danima bore sa vatrenom stihijom na lokaciji Žuber, a u pomoć im je zbog jako nepristupačnog terena pristigla i aviohelikopterska jedinica MUP-a.
- Osim na lokaciji Žuber, požar je izbio i na lokaciji Biokovac – Grab. Veliki broj objekata i kuća je ugroženo, a ekipe su i dalje na terenu. Uzrok požara se pretpostavlja da je ljudski faktor pa je o tome obaveštena i policija, kazao je za RINU Edin Kolić komandir Službe zaštite i spašavanja Bijelo Polje.
Ističe da je u akciji na lokaciji Žuber u intervenciji učestvovalo 7 vatrogasaca spasilaca sa dva specijalna i jednim tehničkim vozilom, a na lokaciji Biokovac 7 vatrogasaca spasilaca sa dva specijalna i jednim tehničkim vozilom.
Apel: Suzdržite se od paljenja na otvorenom
Ovom prilikom opet apelujemo na građane da se suzdrze od paljenja na otvorenom jer su narednih dana najavljene visoke temperature, a posledice koje požari ostave za sobom su znatno velike, naveo je Kolić.
Požari na otvorenom aktivni su od juče i na teritoriji Buljarice, gde otvoren palemen preti da se dodatno proširi.
Kurir.rs/Rina