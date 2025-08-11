Slušaj vest

"U vezi Vašeg upita obaveštavamo Vas da je u ovom tužilaštvu formiran predmet po službenoj dužnosti. U toku je prikupljanje obaveštenja na osnovu kojih će se utvrditi da li ima osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv određenog lica zbog krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti", piše u odgovoru.

Spomenik četničkom komandantu Pavlu Đurišiću postavljen u četvrtak u Gornjem Zaostru, a u petak ga je otkrio mitropolit budimljansko-nikšićki Metodije, uz intoniranje himne Srbije.

Govor su između ostalih, držali mitropolit Metodije, kao i četnički vojvoda Miodrag Giga Božović.

Otkrivanje spomenika Đurišiću izazvalo je burne reakcije u delu crnogorske javnosti.

Beranska policija privela je posle incidenta četiri osobe, a uhapsila Danka Femića i Vlada Stijovića kod koga su pronađene dve memorijske kartice otete od Vasiljevića.

“Vijesti” saznaju da je Femiću određeno zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je počinio krivično delo ugrožavanje bezbednosti, dok je Stijović pušten na slobodu.

Izvor iz vrha policije tvrdi da ti policajci nisu bili u blizini kada su reporteri maltretirani.