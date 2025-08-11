Slušaj vest

On je kazao da je teren veoma nepristupačan, ali da su uspeli da odbrane na desetine kuća. Neke kuće, međutim, morali su navodno i da evakuišu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova obratilo se na više adresa i od više zemalja zatražilo pomoć iz vazduha kako bi se što pre stalo na kraj vatrenim stihijama u Piperima, ali i širom zemlje. Prema istim informacijama uskoro bi trebalo da dobiju i odgovore na svoje zahteve.

Otežavajuća je okolnost što požari besne i u susednoj Hrvatskoj i Albaniji.

Da li je neka od drugih kuća "stradala", Bojanović još ne može sa sigurnošću da kaže.

Pojasnio je da je više od 20 vozila Službe zaštite i spašavanja na terenu.

- Požar je još aktivan, dajemo sve od sebe - kazao je Bojanić.

Vatrogascima u gašenju požara pomaže helikopter Vojske Crne Gore.

Gusti dim se širi prema gradu, a Bojanović je za agenciju MINA kazao da su u međuvremenu dobili dojavu da je požar izbio i u podgoričkom naselju Malo brdo, gde gori jedna kuća.

Dim iznad plaže u Čanju

Na snimku od jutros vide se ležaljke i suncobrani na lokalnoj plaži u Čanju, ljudi sede, raspremaju stvari, a neki od njih se i dalje kupaju i to dok se naokolo širi gusti dim od požara koji je noćas izbio u neposrednoj blizini.

Vatrena stihija zahvatila je prostor iznad Kraljičine plaže, na brdu Dubovica, gde je gusto rastinje.

Na drugom delu od kamenoloma, vatrena stihija spušta se prema kućama u Čanju. Požar je na nekih 100 metara od prvih kuća. Jak severni vetar otežava gašenje, a raspiruje vatru.

Građani strahuju da će doći do eksplozije

Više građana Petrovca obratilo se redakciji Vijesti, strahujući da će u toku noći severni vetar raširiti požar i da će biti ugroženo skladište "Tehnogasa".

Prema njihovim rečima, ako se vatra približi tom skladištu, moglo bi doći do eksplozije.

- Duva jak zapadni koji sad tera već veliki požar ka Kufinu ali će vetar, prema meštanima, da se okrene kasnije u suprotnom pravcu prema Petrovcu. Onda će biti ugroženo skladište Tehnogasa što bi moglo dovesti do katastrofalne eksplozije. Ovde dobro upućeni misle da reakcija nije dobra i da vlasti nisu svesne šta bi moglo da se dogodi ako se svi mogući resursi ne angažuju u borbi sa požarom - kazali su zabrinuti meštani.

(Kurir.rs/Vijesti/Bar info/Blic/Preneo: Đ. M.)

