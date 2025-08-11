UŽIVO BUKTE POŽARI U CRNOJ GORI! Katastrofa u Čanju, građani u strahu, gust dim stigao do plaža, Srbija šalje pomoć! (VIDEO)
Građani strahuju da će doći do eksplozije
Kako prenose Vijesti, više građana Petrovca obratilo se ovoj redakciji, strahujući da će u toku noći severni vetar raširiti požar i da će biti ugroženo skladište "Tehnogasa".
Prema njihovim rečima, ako se vatra približi tom skladištu, moglo bi doći do eksplozije.
Srbija šalje pomoć
Srbija je donela odluku da u pomoć pošalje helikopter tipa „Kamov“, nakon što je u Crnoj Gori izbio požar većih razmera.
Izgorelo 5 kvadratnih kilometara
Prema satelitskim podacima koji su dostupni na Gugl mapama, procenjeno je da je izgorelo pet kvadratnih kilometara. Na mapama se vide dva prstena koja označavaju širenje požara.
Dim nad plažom u Čanju
Na snimku od jutros vide se ležaljke i suncobrani na lokalnoj plaži u Čanju, ljudi sede, raspremaju stvari, a neki od njih se i dalje kupaju i to dok se naokolo širi gusti dim od požara koji je noćas izbio u neposrednoj blizini.
Vatrena stihija zahvatila je prostor iznad Kraljičine plaže, na brdu Dubovica, gdje je gusto rastinje.
Kurir.rs