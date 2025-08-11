Svi događaji
17:07

Buljarica: Dramatični snimci iz vazduha

17:03

Građani strahuju da će doći do eksplozije

Kako prenose Vijesti, više građana Petrovca obratilo se ovoj redakciji, strahujući da će u toku noći severni vetar raširiti požar i da će biti ugroženo skladište "Tehnogasa".

Prema njihovim rečima, ako se vatra približi tom skladištu, moglo bi doći do eksplozije.

17:00

Srbija šalje pomoć

Srbija je donela odluku da u pomoć pošalje helikopter tipa „Kamov“, nakon što je u Crnoj Gori izbio požar većih razmera.

Opširnije pročitajte OVDE.

17:00

Izgorelo 5 kvadratnih kilometara

Prema satelitskim podacima koji su dostupni na Gugl mapama, procenjeno je da je izgorelo pet kvadratnih kilometara. Na mapama se vide dva prstena koja označavaju širenje požara.

16:55

Dim nad plažom u Čanju

Na snimku od jutros vide se ležaljke i suncobrani na lokalnoj plaži u Čanju, ljudi sede, raspremaju stvari, a neki od njih se i dalje kupaju i to dok se naokolo širi gusti dim od požara koji je noćas izbio u neposrednoj blizini.

Vatrena stihija zahvatila je prostor iznad Kraljičine plaže, na brdu Dubovica, gdje je gusto rastinje.

