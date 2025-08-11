Slušaj vest

Požari od sinoć bukte u Crnoj Gori, stigao je i do mora, a gore i Podgorica, Nikšić...

Kod Komanskog mosta u predgrađu Podgorice stvara se veliki gusti crni dim, a livada i obližnji auto-otpad su u plamenu.

Severni vetar dodatno pojačava širenje požara.

Prema svedočenjima meštana dve plinske boce su eksplodirale.

Veliki je rizik prići da bi se gasilo, a jak vetar rasplamsava požar, velike količine gustog dima vetar nosi iznad Donje Gorice.

Policija je blokirala prilaze i preusmerava saobraćaj.

Požar u Podgorici Foto: screenshot RTCG

Disanje je otežano usled velikih količina dima, vatra preti i da se prenese na obližnji vinograd.

Opširnije možete pratiti u našem blogu uživo KLIKOM OVDE.

(Kurir.rs/RTCG)

