Požari od sinoć bukte u Crnoj Gori, stigao je i do mora, a gore i Podgorica, Nikšić...

Kod Komanskog mosta u predgrađu Podgorice stvara se veliki gusti crni dim, a livada i obližnji auto-otpad su u plamenu.

Severni vetar dodatno pojačava širenje požara.

Prema svedočenjima meštana dve plinske boce su eksplodirale.

Veliki je rizik prići da bi se gasilo, a jak vetar rasplamsava požar, velike količine gustog dima vetar nosi iznad Donje Gorice.

Policija je blokirala prilaze i preusmerava saobraćaj.

Disanje je otežano usled velikih količina dima, vatra preti i da se prenese na obližnji vinograd.

