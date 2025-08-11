Crna Gora
DRAMA U PODGORICI! Gusti crni dim nad prestonicom, eksplodirale plinske boce, vatrogasci sprečeni da gase požar! (FOTO/VIDEO)
Požari od sinoć bukte u Crnoj Gori, stigao je i do mora, a gore i Podgorica, Nikšić...
Kod Komanskog mosta u predgrađu Podgorice stvara se veliki gusti crni dim, a livada i obližnji auto-otpad su u plamenu.
Severni vetar dodatno pojačava širenje požara.
Prema svedočenjima meštana dve plinske boce su eksplodirale.
Veliki je rizik prići da bi se gasilo, a jak vetar rasplamsava požar, velike količine gustog dima vetar nosi iznad Donje Gorice.
Policija je blokirala prilaze i preusmerava saobraćaj.
Požar u Podgorici Foto: screenshot RTCG
Disanje je otežano usled velikih količina dima, vatra preti i da se prenese na obližnji vinograd.
(Kurir.rs/RTCG)
