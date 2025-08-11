Slušaj vest

Apokaliptične scene stižu sa opožarenog područja u Piperima kod Podgorice.

Na najvećem udaru našlo se selo Đurkovići gde su izgorele kuće, štale, voćnjaci i imanja. Uplašeni meštani sa strahom čekaju noć, ali veruju vatrogascima - spasiocima koji su se danas ceo dan herojski borili sa vatrenom stihijom.

- Neko je nešto zapalio u selu iznad, jak severni vetar je duvao i vatra se brzo širila. Nama je stradao voćnjak, ali bitno je da smo mi ostali živi. To su bile zaista strašne scene, nismo znali šta da radimo. Pobegli smo svi u dečji bazen, prskali se vodom, kako bi lakše disali. Ja sam dva prsta povredio - kaže za RINU meštanin Rajo Vuković.

Njegova supruga Nena još uvek uplašena od svega što ih je snašlo danas, sa bolom u glasu prepričava ono što su preživeli.

- Nema tu vremena da se plašite, samo gledate kako da spasite goli život i gledali smo samo da li će nam stihija odneti kuću. Uspeli smo nekako da dođemo do tog bazena pod pločom, tu smo bili i posle nas je vojska preuzela i odvezla do Rogama - kaže Nena Vuković.

Trinaestogodišnji Bojan Garić bio je sam u kući sa bratom kada je izbio požar. Od straha su izleteli iz kuće i komšija ih je povezao na sigurno. Kasnije su do kuće stigli i njegovi roditelji. Ova porodica koliko su i sami mogli pomagali su u gašenju požara. Ovu noć će zbog prekida na elektro-mreži dočekati i bez struje.

- Nemamo struje, nemamo vode. Ali, trenutno je dobro kako je bilo danas. Deca su nam sama kući bila kad se sve to desilo, oko kuće nam je sve gorelo. Ne mogu vam opisati taj strah koji sam osetila danas. Samo da sve ovo što pre prođe i vatra se ugasi - kaže Sanja Garić.

Predsednik Mesne zajednice Stijena Piperi, Miro Luković, ističe da je pričinjena ogromna materijalna šteta.

- Noćas će biti duga i noć puna straha iako vidimo da vatrogasci čine sve kako bi se požar ugasio. Izgorelo je nekoliko kuća, hangari, štale, mnogo toga je izgorelo. Situacija je jako teška, jedino dobro je što nema povređenih i nastradalih - naglasio je Luković.

Na terenu u Piperima su sve raspoložive ekipe i na desetine vatrogasaca sa preko 20 vozila. U pomoč kolegama iz Podgorice stigli su i spasioci iz drugih opština, ali i Vojska Crne Gore kao i avio-helikopterska jedinica, ali i helikopter iz Srbije.

Vlada Crne Gore pružiće svu neophodnu pomoć građanima koji su pretrpeli štetu u požarima, kako bi sanirali posledice i obnovili ono što je izgubljeno, saopštio je premijer Milojko Spajić.

