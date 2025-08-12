Slušaj vest

Veliki požari u Crnoj Gori zahvatili su juče više područja, uključujući Pipere i Kuče kod Podgorice, kao i primorje - u blizini Čanja i Buljarice. U Gornjim Rogamima nekoliko porodica je evakuisano nakon što se vatra približila domaćinstvima. Vatra koja je preksinoć planula u Buljarici nakon paljenja vozila na magistralnom putu, nastavila je da se širi nepristupačnim predelima i došla do područja iznad Čanja. Vatrogasci strahuju od širenja požara, pošto je najavljeno jačanje vetra. Požar je na 50 metara od hotela, a vlasnici apeluju da se zaštiti imovina, budući da su smeštajni kapaciteti popunjeni.

Dok žitelji Petrovca strahuju od toga da severni vetar raširiti požar i da ugrozi skladište "Tehnogasa". Kako je saopšteno iz crnogorske vlade - juče je, bez održavanja sednice usvojena Informacija o traženju međunarodne pomoći za gašenje šumskih požara iz vazduha u Crnoj Gori. U gašenju požara do sada je povređeno i nekoliko vatrogasaca, a njima od juče pomažu i srpske kolege. Srbija je u susednu zemlju poslala protivpožarni helikopter Kamov Ka-32 i sedam pripadnika MUP Srbije kao pomoć u gašenju požara.

O tome kakva je situacija ovoga jutra, govorio je Ivan Pekić, predsednik Internacionalne policijske organizacije Crne Gore za emisiju "Redakcija":

- Služba za zaštitu i spašavanje juče je nadljudskim naporima gasila požare na desetinama lokacija. To je neverovatno – buktali su požari između Bara i Budve, ka Nikšiću, na severu Crne Gore, u Bijelom Polju i na još mnogim mestima. Ovom prilikom želim da apelujem na turiste i građane da vode računa o tome gde će boraviti - kaže Pekić i dodaje:

- Prvi požar zahvatio je celo brdo između Budve i Bara, a izbio je usled zapaljenja jednog vozila. Svi zajedno moramo ulagati dodatne napore kako bi putevi bili čisti. Srbija je pokazala dobru nameru poslavši helikopter koji je pomogao u gašenju požara. Vetar je juče bio izuzetno jak, a vatrogasci su danonoćno bili na terenu.

Foto: Kurir Televizija

U mestima u okolini Podgorice meštani kažu da ovo nije prvi požar ove godine, ali da je uvek ljudski faktor uzrok i ističu da su najveći problem ljudi koji namerno pale vatru na livadama.

- Pripadnici Službe zaštite i spašavanja zatekli su na brdu dva lica koja su pokušala da zapale brdo u Sutomoru. Oni su vrlo brzo lišeni slobode. Kazne propisane zakonom za takve stvari su izuzetno male i mislim da treba da se promene. U većini slučajeva kriv je ljudski faktor za zapaljenje tako velikih površina.

"UHAPŠENA LICA KOJA SU NAMERAVALA DA PODMETNU POŽAR U SUTOMORU!" Pekić uživo iz Crne Gore sa najnovijim informacijama: Vatrogasci danonoćno na terenu! Izvor: Kurir televizija

