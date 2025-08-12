CRNA GORA I JUTROS GORI! Pogledajte posledice katastrofe u Piperima snimljene dronom, vatra bukti kod Podgorice, Šavnika i Čanja (FOTO, VIDEO)
Širom Crne Gore požari i dalje bukte na više lokacija, a vatrogasci su se sa plamenom stihijom borili celu noć.
Vatra je izbila u Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju, Čanju i Buljarici.
Sve o prvom danu požara u Crnoj Gori imate u blogu OVDE.
Zastrašujući snimak vatrogasca koji prolazi kroz plamenu stihiju
Na TikToku se pojavio dramatičan snimak crnogorskog vatrogasca koji najbolje pokazuje ovu strašnu borbu.
U klipu vatrogasac prolazi putem kroz šumski pojas koji gori gori s obe strane.
Posledice požara u Piperima
Požari još aktivni kod Šavnika i Čanja
Požari koji su sinoć izbili na više lokacija u okolini Podgorice aktivni su i jutros, a gori u ostatku Crne Gore.
Direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP Miodrag Bešović kazao je televiziji Vijesti da su požari aktivni kod Šavnika, dok je kod Čanja gde je juče bilo dramatično, jutros stanje bolje, a na terenu su čitavu noć dežurali vatrogasci.
- Požar se tokom noći kod Čanja usled jakog vetra ponovo razbuktao, ali je jutros malo bolje stanje - kazao je Televiziji Vijesti šef barskih vatrogasaca Aco Vulević.
Fotografije sa područja kod Podgorice
U Piperima požar pod kontrolom, izgorela kuće, desetine ljudi evakuisano
U Piperima je požar pod kontrolom.
Vatrena stihija odnela je jednu kuću, nekoliko desetina ljuidi evakuisano.
Rade Vuković, meštanin Pipera rekao je za RTCG da mu je izgorela štala, 600 bala sena i kosačica.
- Najveći problem je bio što je nestala voda i struja neposredno pred izbijanje požara, što je mnogo otežalo u gašenju. Požar je išao nenormalnom brzinom, prava je sreća što nema ljudskih žrtava. Komšiji je izgoreo magacin, rođaku je izgorio krov od kuće. Od juče ujutru nemamo vode - rekao je Vuković.
Najteže u Doljanima i Kakarickoj gori
Iz Službe zaštite i spasavanja Podgorica kazali su za RTCG da je najteže u Doljanima i Kakarickoj gori, gde su ugrožene kuće i objekti.
Komadir Službe zaštite Podgorice Nikola Bojanović rekao je crnogorskom javnom medijskom servisu da za sada ni jedan objekat nije izgoreo, ali da situaciju otežava vetar koji neprestano duva.
Posle helikoptera iz Srbije stiže kanader iz Hrvatske
RTCG navodi da je u gašenju požara juče pomogao helikopter "Kamov", ne precizirajući u lidu teksta da je u pitanju pomoć iz Srbije, a dodaje da danas stiže kanader iz Hrvatske.