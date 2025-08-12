Slušaj vest

Vatra u Čanju i Buljaricama se jutros drastično razbuktala, a sada stiže i dramatičan snimak plaže iznad Petrovca.

Na snimku se vidi stub dima koji prekriva nebo, dok se kupači i dalje brčkaju u vodi.

U pitanju je dim koji kulja iz pravca Buljarica i Čanja, a prema dostupnim informacijama - požar je potpuno van kontrole, a vetar otežava gašenje požara.

Crna Gora u paklu požara

Podsećamo, požare u Crnoj Gori je na magistrali izazvao zapaljeni automobil, proširio se iznad Čanja i vatrogasci se već dva dana bore sa buktinjom.

U Piperima je vatra stavljena pod kontrolu, ali još gori kod Podgorice, Šavnika i Čanja.

Širom Crne Gore požari i dalje bukte na više lokacija, a vatrogasci su se sa plamenom stihijom borili celu noć.

Iz Službe zaštite i spasavanja Podgorica kazali su za RTCG da je najteže u Doljanima i Kakarickoj gori, gde su ugrožene kuće i objekti.

Komandir Službe zaštite Podgorice Nikola Bojanović rekao je crnogorskom javnom medijskom servisu da za sada ni jedan objekat nije izgoreo, ali da situaciju otežava vetar koji neprestano duva.

Dramatičan snimak vatrogasca iz Crne Gore

Na TikToku se pojavio dramatičan snimak crnogorskog vatrogasca koji najbolje pokazuje ovu strašnu borbu.

U klipu vatrogasac prolazi putem kroz šumski pojas koji gori gori s obe strane.

On uspeva da se na kraju izvuče iz dramatične situacije.

Crnogorske Vijesti navode da su vatrogasci kao živi štit nastojali da zaštite i spasu sve što mogu od juga do severa zemlje.