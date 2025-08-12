Slušaj vest

Vatrogasno-spasilačke snage treći dan vode iscrpljujuću borbu sa vatrenom stihijom. Najteže je u Doljanima i na Kakarickoj gori kod Podgorice, gde su ugrožene kuće i drugi objekti, dok jak severni vetar otežava gašenje i širi plamen.

Juče je u pomoć stigao helikopter "Kamov Ka-32" iz Srbije, koji deluje u rejonu Podgorice.

Kamov" iz Srbije gasi požare u Crnoj Gori Izvor: Instagram

Crna Gora je takođe aktivirala Mehanizam civilne zaštite Evropske unije, nakon čega je u Crnu Goru jutros sleteo kanader iz Hrvatske. Paralelno je, kako navode nadležni, aktiviran i zahtev za podršku preko NATO mehanizama (EADRCC).

Sinoć je posebno dramatično bilo u Piperima i Rogamima, gde je vatra došla do stambenih zona. Evakuisano je nekoliko porodica; povređenih nema, ali je pričinjena veća materijalna šteta.

Gust dim nadvio se nad više naselja u Podgorici, a na pojedinim lokacijama, poput područja oko Komanskog mosta, zabeležene su i eksplozije plinskih boca. Policija je blokirala prilaze najugroženijim zonama i preusmjerava saobraćaj.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović saopštio je da, uprkos teškim uslovima na terenu i konstantnom vetru, do jutros nijedan stambeni objekat nije izgoreo.