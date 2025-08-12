Pavle Đurišić nije heroj i nikad to neće biti i svako ko pokušava da ga predstavi drugačije, udara direktno na istinu i dostojanstvo žrtava, ocenio je predsednik Jakov Milatović.

On je u intervjuu za Antenu M kazao da je za njega tu stavljena tačka.

“To nije stvar bilo čijeg mišljenja, to je istorijska činjenica. Za mene, svako ko misli da je četništvo vrednost koja treba da se promoviše u Crnoj Gori, ne poštuje ni ovu zemlju, ni njen Ustav”, naveo je Milatović , prenosi Adria.

Smatra da, ako neko iz bilo koje verske zajednice plasira političke ili istorijski neistinite poruke, onda o tome treba da govore građani, mediji i nadležne institucije.

“U ovoj državi nema mesta za ideologije koje su poražene u antifašističkoj borbi, iza kojih je ostala sramota u istoriji. Dokle god imam odgovornost da je predstavljam, to će biti Crna Gora koja zna ko su bili zločinci, a ko heroji”, rekao je Milatović.

Više državno tužilaštvo Crne Gore formiralo je predmet protiv mitropolita Metodija zbog otkrivanja spomenika Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru kod Berana, nakonšto je uhapšen Beranac koji je podigao obeležje na svojoj parceli.

On je u intervjuu govorio i o odnosu Crne Gore sa Hrvatskom te značkama koje je izradilo Ministarstvo odbrane, a na kojima je brod Jadran.

-Značku sa motivom broda doživio sam kao nepotreban korak u ovom trenutku kada je u toku aktivan dijalog naše i hrvatske strane o pitanjima o kojima imamo različite stavove. Smatram da interese naše države najbolje možemo da zaštitimo odmerenim, mudrim i pravovremenim političkim odlukama koje neće otvarati nove frontove. To ne znači da ćemo odustati od stavova koje jasno zastupamo u odnosu na sva pitanja, pa i na pitanje broda Jadran. Crna Gora svoj evropski put neće graditi ni na provokacijama, ni na popuštanju, već na jasnim argumentima, poštovanju međunarodnog prava i partnerskih odnosa. Sve drugo je politički teatar koji možda puni naslovnice, ali loše utiče na naše pregovaračke pozicije, istakao je Milatović.

STRAVIČAN SNIMAK VATROGASCA IZ CRNE GORE! Prolazi kroz plameni pakao u šumi, oko njega VATRENI ZID koji guta sve pred sobom (FOTO, VIDEO)

Crna Gora STRAVIČAN SNIMAK VATROGASCA IZ CRNE GORE! Prolazi kroz plameni pakao u šumi, oko njega VATRENI ZID koji guta sve pred sobom (FOTO, VIDEO)

SRPSKI "KAMOV" U AKCIJI IZNAD CRNE GORE: Naš helikopter u borbi sa strašnom vatrenom stihijom, moćna letelica dejstvuje kod Podgorice (VIDEO)

Crna Gora SRPSKI "KAMOV" U AKCIJI IZNAD CRNE GORE: Naš helikopter u borbi sa strašnom vatrenom stihijom, moćna letelica dejstvuje kod Podgorice (VIDEO)

On je u intervjuu za Antenu M kazao da je za njega tu stavljena tačka.

“To nije stvar bilo čijeg mišljenja, to je istorijska činjenica. Za mene, svako ko misli da je četništvo vrijednost koja treba da se promoviše u Crnoj Gori, ne poštuje ni ovu zemlju, ni njen Ustav”, naveo je.

Smatra da, ako neko iz bilo koje vjerske zajednice plasira političke ili istorijski neistinite poruke, onda o tome treba da govore građani, mediji i nadležne institucije.

“U ovoj državi nema mjesta za ideologije koje su poražene u antifašističkoj borbi, iza kojih je ostala sramota u istoriji. Dokle god imam odgovornost da je predstavljam, to će biti Crna Gora koja zna ko su bili zločinci, a ko heroji”, rekao je Milatović