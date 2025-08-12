OTKRIVENO KAKO JE STRADAO VOJNIK (42) U POŽARIMA U CRNOJ GORI Kobni trenutak tokom gašenja buktinje ga koštao života: Poznato stanje povređenog kolege (FOTO)
Ministar odbrane Dragan Krapović izjavio je da su se Ministarstvo i Vojska suočili sa ogromnim gubitkom zbog smrti vojnika Dejana Božovića, kao i da se nesreća — u kojoj je jedan vojnik poginuo, a drugi povređen — dogodila zbog smanjene vidljivosti izazvane gustim dimom. Rekao je da ova nesreća pokazuje da iza uniformi stoje ljudi koji su spremni da stave svoje živote na raspolaganje državi za bezbednost građana.
Ministar je rekao da je povređeni Iković stabilan, da se podvrgava operaciji karlice i da ima kontuziju pluća.
- Želeo bih da izrazim najdublje saučešće porodici Božović i da pružim podršku njegovim kolegama. Takođe želim brz oporavak naredniku Ikoviću - rekao je Krapović.
Gust dim je smanjio vidljivost u tom području i to je dovelo do nesreće, rekao je Krapović.
- Moram reći da Iković i Božović nisu bili angažovani na gašenju požara sinoć. Njihovo angažovanje je počelo jutros - rekao je ministar.
On je objasnio da su vojnici sertifikovani za poslove kojima su se bavili, a istakao je da vojnici provode dane i noći na terenu zbog sezone požara.
- Od početka je to neprekidna borba. Vojska Crne Gore uvek prva reaguje na najzahtevnije situacije. Međutim, često zaboravljamo koliko je rizična vojna profesija. Žrtva mlađeg vodnika Božovića podseća nas da iza uniforme stoje ljudi, naši sugrađani, očevi, braća, sestre koji su spremni da svoje živote stave na raspolaganje državi za bezbednost svih nas - rekao je Krapović.
Vojnik Marko Iković, teško povređen prilikom gašenja požara u Kučima kod Podgorice, trenutno se nalazi na Odeljenju intenzivne nege Kliničkog centra Crne Gore.
Klinički centar je saopštio da je pripadnik Vojske Crne Gore oko 14 časova primljen u Urgentni centar KCCG zbog teških povreda koje je zadobio prilikom gašenja požara.
- Nakon obavljene dijagnostike i konsultativnih pregleda, pacijent je primljen na dalje lečenje na Odeljenje intenzivne nege KCCG - navodi se u saopštenju.
Naglasio je da će ime i dela mlađeg vodnika Božovića biti trajno upisani u istoriju Vojske Crne Gore i u sećanje ove zemlje.
- Izražavamo ponos njegovoj porodici, drugovima i prijateljima što je bio jedan od nas - rekao je ministar.
Takođe je saopšteno da su svi vojnici bili u određenoj meri ugroženi dok su gasili požar. Vojska Crne Gore, kako je naveo ministar, ima oko 200 pripadnika i oni su uvek na raspolaganju da pomognu civilnim institucijama.
Ko je poginuli vojnik
Mlađi vodnik Dejan Božović iz Danilovgrada je poginuo, a vodnik Marko Iković je zadobio teške povrede gašeći požar u oblasti Kuča.
Do nesreće je došlo kada se cisterna za vodu kojom su se vozili prevrnula i skliznula niz strmu padinu pored puta za Kupusce u Kučama.
- Mlađi vodnik Božović bio je pripadnik 1. pešadijskog bataljona, oženjen i otac četvoro dece. Služio je vojsku od 2006. godine, bio je nišanac na minobacaču kalibra 120 mm. Povređeni vodnik Iković, takođe pripadnik 1. pešadijskog bataljona, zbrinut je i prevezen na lekarski tretman. Ima teške povrede, ali je trenutno stabilan i svestan - saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Vojska Crne Gore, u saradnji sa nadležnim organima, sprovodi istragu kako bi se utvrdio uzrok i okolnosti nesreće.
