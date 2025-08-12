Slušaj vest

Požari parališu Crnu Goru, a kako to izgleda iz vazduha, objavljeno je na stranici Montenegro Space Research.

Podsećaju da je prethodnih dana ova država obavijena dimom, dok neumorni vatrogasci danonoćno vode borbu sa vatrenim stihijama. Šteta od požara je višestruka. Uništenim šumama biće potrebno i preko 50 godina da se oporave, dok se zagađenje vazduha širi kilometrima daleko. U pepelu nestaje životinjski svet, a dim može imati dugoročne posledice i na plodnost zemljišta.

"Ali sve se to može promeniti. Ulaganjem u modernu opremu i u nauku, možemo obezbediti našu teritoriju. Satelitski snimci nam danas omogućavaju da požar otkrijemo gotovo u realnom vremenu", navode iz Montenegro Space Research.

Objavili su nekoliko satelitskih snimaka na kojima se jasno vide užarena područja.

"Montenegro Space Research stoji na raspolaganju MUP-u i Vojsci Crne Gore kako bismo, koristeći outsourced podatke sa Sentinel satelita i NASA FIRMS sistema, pratili situaciju iz svemira i reagovali na vreme.

Crna Gora uskoro dobija svoj prvi naučni satelit, ali sledeći mora biti šire primenjiv i trebao bi biti rezultat regionalne saradnje, kako bismo u realnom vremenu detektovali požare i lakše identifikovali one koji ih izazivaju", navode u objavi.