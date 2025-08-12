Slušaj vest

Hrvatska je danas uputila vazduhoplovnu pomoć Crnoj Gori u gašenju velikog požara koji već danima besni i u okolini Buljarica i tako se pridružila srpkom helikopteru Kamov koji se već nalazi na teritoriji Crne Gore gde pomaže u gašenju.

Dramatične scene gašenja vatre iz vazduha posmatrali su i brojni turisti koji se trenutno nalaze u ovom popularnom crnogorskom letovalištu.

Dramatični snimci se šire mrežama

Na snimcima koji se šire mrežama vidi se kako je avion preleto Jadran i odmah se uključio u borbu sa vatrenom stihijom. Letelica je više puta preletela zahvaćeno područje, ispuštajući velike količine vode na požarišta i tako pomogla u obuzdavanju širenja vatre ka obližnjim objektima i naseljima.

Podsetimo, Dežurnoj službi Odeljenja bezbednosti Bar prijavljeno je danas oko 11:30 časova da je u mestu Zaljevo došlo do izbijanja požara kojim je zahvaćeno nisko rastinje. Odmah po prijemu prijave, na lice mesta su upućeni pripadnici Službe zaštite i spašavanja koji su lokalizovali požar, saopštio je crnogorski MUP.

Na osnovu preduzetih brojnih kriminalističko-operativnih aktivnosti, policijski službenici su u kratkom roku identifikovali, a potom i pronašli S.L. (38) sa KiM koji je doveden u prostorije Odeljenja bezbednosti Bar radi prikupljanja obaveštenja.

S.L. je, kako se sumnja, jutros oko 7 časova otišao u naselje Zaljevo gde je na zemljanoj podlozi zapalio bakarne kablove čime je izazvao požar na niskom rastinju, koji se ubrzo otrgao kontroli, nakon čega je S.L. pobegao sa lica mesta.

Turisti, iako uznemireni, za sada nisu evakuisani, a lokalne vlasti uveravaju da su svi neophodni resursi angažovani kako bi se požar što pre stavio pod kontrolu.