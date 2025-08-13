Slušaj vest

Vlada Crne Gore je na telefonskoj sednici donela odluku da se preksutra, 14. avgusta, proglasila Dan žalosti povodom smrti vojnika Dejana Božovića koji je danas stradao u prevrtanju cisterne tokom pružanja pomoći u gašenju požara.

Mlađi vodnik Dejan Božović (42) iz Danilovgrada je stradao, a vodnik Marko Iković (43) zadobio je teške telesne povrede tokom angažovanja na gašenju požara u rejonu Kuča.

Screenshot 2025-08-12 161621.png
Foto: Printscreen Društvene Mreže

Mlađi vodnik Božović bio je pripadnik 1. pešadijskog bataljona, oženjen i otac četvoro đece.

U službi u Vojsci je bio od 2006. godine, a vršio je dužnost nišandžije na minobacaču 120mm.

