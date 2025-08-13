Slušaj vest

Do Kvon (33), južnokorejski preduzetnik u oblasti kriptovaluta koji stoji iza dve digitalne valute čiji je kolaps 2022. godine prouzrokovao gubitke od procenjenih 40 milijardi dolara, danas se izjasnio krivim po dve tačke optužnice SAD za zaveru radi prevare putem elektronskog transfera i elektronsku prevaru.

Do Kvon, suosnivač kompanije Terraform Labs sa sedištem u Singapuru, koja je razvila valute TerraUSD i Luna, izjasnio se krivim na saslušanju u Njujorku, Sjedinjene Američke Države, pred američkim okružnim sudijom Polom Engelmajerom.

Crna Gora je krajem prošle godine izručila Do Kvona američkim vlastima. Uhapšen je u Podgorici u martu 2023. godine.

U januaru se izjasnio da nije kriv po devet tačaka optužnice za prevaru sa hartijama od vrednosti, elektronsku prevaru, prevaru sa robom i zaveru radi pranja novca.

Optuženi za prevaru investitora 2021. godine u vezi sa TerraUSD-om — takozvanim stabilnim koinom dizajniranim da održi vrednost jednog dolara — Kvon se izjasnio krivim po dve tačke optužnice u sporazumu o priznanju krivice sa kancelarijom američkog tužioca na Menhetnu, koja je podigla optužnice.

Suočava se sa do 25 godina zatvora kada mu Engelmajer izreče kaznu 11. decembra, iako je tužiteljka Kimberli Ravener rekla da je vlada pristala da preporuči maksimalnu kaznu od 12 godina, pod uslovom da prihvati odgovornost za svoje postupke.

Do Kvon je jedan od nekoliko kriptomilijardera koji se suočavaju sa federalnim optužbama nakon što je pad cene digitalnih tokena 2022. godine izazvao kolaps brojnih kompanija.

Tužilaštvo tvrdi da je, kada je TerraUSD pao ispod vrednosti od 1 dolara u maju 2021. godine, Do Kvon rekao investitorima da je vrednost vraćena zahvaljujući kompjuterskom algoritmu poznatom kao "Terra Protocol".

Umesto toga, rekli su tužioci, on je organizovao da firma za visokofrekventno trgovanje tajno kupi tokene u vrednosti od milion dolara kako bi veštački naduvao njihovu cenu.

Evo šta je rekao na sudu

Tužilaštvo tvrdi da je ova lažna tvrdnja, zajedno sa drugima, navela maloprodajne i institucionalne investitore da kupuju Terraform proizvode, čime je vrednost Luna-a — tradicionalnijeg tokena čija je vrednost fluktuirala, ali je bio usko povezan sa TerraUSD-om — povećana na 50 milijardi dolara do proleća 2022. godine.

Na sudu se Do Kvon izvinio zbog svog ponašanja.

- Dao sam lažne i obmanjujuće izjave o tome zašto je paritet vraćen, a da nisam otkrio ulogu trgovačke firme u obnavljanju tog pariteta- Ono što sam uradio bilo je pogrešno - rekao je Kvon.

Kvon je pristao da plati 80 miliona dolara građanskih kazni 2024. godine i da mu bude zabranjeno učešće u kripto transakcijama kao deo nagodbe od 4,55 milijardi dolara koju su on i Terraform postigli sa Komisijom za hartije od vrednosti SAD.

Kvon je u pritvoru od ekstradicije iz Crne Gore krajem prošle godine.

On se takođe suočava sa optužbama u Južnoj Koreji. Kao deo sporazuma, tužioci se neće protiviti njegovom potencijalnom zahtevu da bude prebačen u inostranstvo nakon što odsluži polovinu kazne u SAD, rekao je Ravener.