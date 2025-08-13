Slušaj vest

Tri godine su prošle od masakra na Cetinju, u naselju Medovina, kada je ubijeno 10 ljudi, među kojima i dva dečaka. Vesna Pejović, majka Nataše Martinović i baka Marka i Mašana Martinovića, koji su ubijeni 12. avgusta 2022. godine u Medovini, rekla je da je za te tri godine postavljen jedan ogroman zid koji je država napravila, ne pokazujući ni ljudskost ni moral.

Na Cetinju, kod Lovćenske vile, održano je okupljanje građana povodom obeležavanja tri godine od masakra.

Vesna Pejović, majka Nataše Martinović i baka Marka i Mašana Martinovića, koji su ubijeni 12. avgusta 2022. u Medovini, rekla je da bi Medovina odavno bila zatvorena da ona nije krenula u borbu.

„Osim ranjenog srca, vređali su mi inteligenciju. Znam da se moji, ni svi ti časni ljudi ne mogu vratiti, ali da li je u jednoj pravnoj državi normalno da niko ne snosi makar moralnu odgovornost?“, upitala je Pejović.

1/7 Vidi galeriju Tri godine od masakra na Cetinju Foto: screenshot RTCG

Porodice tragično stradalih i ranjenih u dva stravična zločina na Cetinju — 12. avgusta 2022. u Medovini i 1. januara 2025. — u kojima je svirepo ubijeno 23 ljudi, među kojima i četvoro dece, a 10 teško ranjeno, zbog činjenice da do danas nema potpunog institucionalnog odgovora na ove zločine, sankcionisanja odgovornih i preduzimanja mera da se ovakve tragedije ne ponove, ističu sledeće zahteve:

Da predsednici države i vlade u najkraćem roku prime predstavnike porodica stradalih, radi punog sagledavanja nepostojanja odgovornih i propusta u radu policijske službe;

Političku odgovornost ministra unutrašnjih poslova u vidu njegove smene, kao čin jasnog pokazivanja predsednika Vlade da su životi 23 crnogorska građanina vredniji od „političke odgovornosti“ i nesrećno i nepromišljeno urađene značke jednog boda;

Hitnu smenu, od strane direktora policije Gorana Jokića, načelnika Regionalnog centra bezbednosti „Centar“, koji je direktno odgovoran za neprofesionalno i neuspešno postupanje policije, naročito u slučaju tragedije u Medovini 2022. godine;

Usvajanje, uz prethodnu saradnju sa stručnim asocijacijama i istaknutim pravnicima, „Markovog i Mašanovog zakona“ kako bi se rigoroznije propisala politika izdavanja i nošenja oružja;

Efikasniji rad tužilaštva u procesuiranju odgovornih i sudova u vezi sa pokrenutim postupcima.

„Nakon održanih sastanaka sa predsednicima države i vlade, i potpunije prezentacije zahteva i njihove javno izražene spremnosti da ih usvoje, spremni smo da smanjimo vreme trajanja protesta na Kruševom ždrelu na sat vremena, a po ispunjenju zahteva obustavimo blokade“, poručili su okupljeni.

U suprotnom, kako kažu, ako i ovaj put naiđu na institucionalni „zid ćutanja“, vreme njihovih blokada biće povećano na tri sata.

„Istovremeno se zahvaljujemo svim strukovnim organizacijama, nevladinim organizacijama koje su nas podržale i dale nam snagu da istrajemo u svojoj borbi. Zahvaljujemo i onima koji su 'ćutali' i ostalim kućama sa porukom da se mi borimo i za bezbednost njih i njihove dece, jer tragedija ne bira naciju, veru ni političko uverenje“, navode okupljeni građani.

Tri godine su, kako su rekli, od prvog svirepog zločina — koliko traje muk institucija, ignorisanje porodica stradalih i prepuštanje zaboravu — poručujemo da svoje najmilije nećemo zaboraviti i odustati.