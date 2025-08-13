Slušaj vest

Crna Gora idalje gori. Ogromni požari zahvatili su više opština, a plamen ne bira – uništava šume, kuće i živote. Između Buljarice i Čanja, u Piperima i Kučima, hiljade ljudi je u strahu, dok se vatrogasci i vojska bore za svaki pedalj zemlje.

Helikopteri iz Srbije i Hrvatske stigli su kao poslednja nada u ovom paklu na zemlji, ali jak vetar i dalje otežava gašenje. Tragedija je nepovratna - jedan vojni spasilac izgubio je život u borbi sa vatrenom stihijom.

O tome šta se zapravo dešava na terenu rekli su pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice za Kurir televiziju:

Foto: Kurir Televizija

- Ministarstvo unutrašnjih poslova je po nalogu predsednika Republike, a na osnovu sporazuma između Republike Crne Gore i Republike Srbije u oblasti zaštite i spasavanja, poslalo jedan helikopter K-32 još pre dva dana. Šest pripadnika helikopterske jedinice, Direkcije policije i jedan pripadnik sektora za upravljanje vanrednim situacijama - rekao je vatrogasac Radosavljević i dodao:

- Prvi dan smo imali 20 naleta, a tokom jučerašnjeg dana na mnogo lokacija: 71 nalet ukupno je bio. Celog dana su naše ekipe angažovane, povratne informacije sa terena su da smo pružili jako veliku pomoć našim kolegama u Crnoj Gori i angažujemo se po potrebi kada njihove službe procene da je to potrebno.

Radosavljević je govorio o velikom požaru koji je zahvatio predeo Srbije između sela Kostol i grada Kladova:

Foto: Kurir Televizija

- Trenutno najveći broj požara imamo na teritoriji Borskog upravnog okruga. Juče smo imali veliki požar koji se dogodio na potezu između sela Kostol i grada Kladova. To je bio požar na otvorenom prostoru, ali je direktno ugrožavao stambene objekte, kako na prigradskom delu Kladova, tako i u samom mestu Kostol. Bili su angažovani i veliki broj pripadnika vatrogasno-specijalističkih jedinica, ne samo sa teritorije Borskog okruga nego smo imali pomoć i iz Beograda i Subotice i iz Požarevca i mnogo drugih gradova.

Milenković ističe da su mere prevencije kod požara najvažnije, te apeluje na građane da čuvaju prirodu i da poštuju odredbe zakona o zaštiti požara:

- S obzirom da imamo najave Republičkog hidrometeorološkog zavoda da će ovaj topliji period potrajati, u nekim delovima Republike Srbije očekuje se pojačano dejstvo vetra, apelujemo na sve građane da i oni deluju preventivno, odnosno da u prvom redu poštuju odredbe zakona o zaštiti od požara, da ne koriste otvoreni plamen na otvorenom prostoru, ne spaljuju biljne ostatke i smeće. Zaprećene su novčane kazne za fizička lica 10.000 dinara, za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara i isto je jako bitno da se ne koristi otvoren plamen u šumi i na udaljenosti 200 metara od ruba šume. Kazne za fizička lica su 10.000 do 50.000 dinara.

Foto: Kurir Televizija

Takođe, za Kurir televiziju uživo iz Podgorice govorio je i Milan Sekulović, urednik Gradske TV:

- Sinoć smo imali veliki požar na području Smokovca, koji se nalazi na samom izlazu iz Podgorice, na magistrali kod Kanjona Morače. Sinoć je bilo veoma izazovno proći tim deonicama. Nadamo se da će se danas sve staviti pod kontrolom; na terenu su sve vatrogasne ekipe, a dolaze i vatrogasci iz drugih gradova.

- Na primorju je situacija bila dosta kritična, imali smo požare i na severu. Najzabrinjavajuće je što ovde ne možemo govoriti o prirodnim faktorima, iako su velike suše, nezvanično temperatura prelazi 40 stepeni. Nije došlo do zapaljenja zbog prelamanja svetlosti; svaki požar se pojavio preko noći, a neko ga je namerno izazvao. Glavni problem je što ti ljudi ne mogu biti uhapšeni. Jedan pripadnik Vojske Crne Gore preminuo je spašavajući živote svojih građana. Imamo helikoptere iz Srbije i Hrvatske, a najavljena je pomoć i iz Mađarske, Češke i Italije.

"NAŠE EKIPE RADE TOKOM ČITAVOG DANA U CRNOJ GORI!" Pripadnici Vatrogasne jedinice otkrivaju najnovije informacije sa terena o požarima: Pružili smo pomoć! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs