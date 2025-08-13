Slušaj vest

Rekordne vrućine ovog leta donose i rekordne požare – ali ono što zabrinjava još više jesu sve češće sumnje da mnogi od njih nisu prirodnog porekla. Od Španije i Portugala, preko Albanije i Crne Gore, pa sve do Srbije, beleže se slučajevi podmetanja požara.

O tome šta stoji iza ovih namernih paljevina, kako se one istražuju, kakve su posledice po ljude, prirodu i državu, i kako ih sprečiti govorili su gosti emisije "Redakcija": Ljuban Karan, penzionisani obaveštajac KOS, Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti i Predrag Savić, advokat.

- Za mene nije ništa čudno da se pojave ljudi koji prave takve diverzije ili sabotaže. To je oduvek bilo vrlo privlačno za teroriste. Svake godine su za vreme SFRJ Ustaše slale ekipe da podmiću požare, tada su hteli da ometaju teurizam i da uništavaju prirodu: prirodne lepote, ugrožavanje ljudi na mestima gde letuju. Upravo to se dešava na području Crne Gore i mislim da se ti požari dešavaju namerno. Vetar je najveći neprijatelj kod gašenja požara, jer prenosi varnice i javljaju se novi požari - kaže Karan i dodaje:

- Ali ne može taj vetar da prenese tolike iskre, mislim da je to ljudski faktor. Automobil jednoj Albanca je uzrok prvog požara, ali on je uhapšen i oni su to razjasnili i pustili su ga.Teren je vrlo nepovoljan za gašenje požara sa zemlje, nepristupačni su tereni, čak je i poginuo jedan vojnik. Tamo su jedina efikasna sredstva helikopteri i gašenje požara iz vazguha. Imali su pomoć od Italije i Hrvatske ali oni su se vratili.

Spasić naglašava da su se ovakvi vidovi terorizma i ranije pojavljivali:

- Ekološki terorizam ne podrazumeva samo podmetanje požara, već i trovanje vodovoda, izazivanje nekih drugih prirodnih katastrofa ali mi se uglavnom orijentišemo na to da on predstavlja izazivanje požara i to je ono što je najopasnije. Negde već krajem 70ih godina strane obaveštajne službe su dale nalog pripadnicima pojedinih tih ustaško terorističkih emigracija i oni su gotov svake godine u našoj zemlji vršili taj ekološki terorizam time što su palili šume, kasnije su krenuli i na žitna polja - rekao je Spasić.

Savić otkriva kakva je situacija kada je reč o zakonskim sankcijama za one koji budu uhvaćeni u podmetanju požara u Crnoj Gori i regionu:

- Treba znati da naša zakonodavstva ne poznaju termin "ekološki terorizam". Ta krivična dela se provode kroz neke druge krivične oblike i krivična dela, ali nema reči o terorizmu iz ekoloških namera. On nije ni istražen u literaturi dovoljno, pa nije ni u praksi. Treba znati, da terorizma nema bez namere da se uspostavi strah kod stanovništa, radi ostvarivanja neke političke namere - kaže Savić i dodaje:

- Ova dela mogu da se okarakterišu kao dela izazivanja opšte nesigurnosti, a u nekim slučajevima bi sigurno odgovarali i terorizmu. Crna Gora je jako specifična zemlja, jer videli smo tamo i uticaj organizovanog kriminala. Dole je sve moguće, videli ste kako komuniciraju i postoji sumnja da se preko tog eko terorizma želi doći do promene vlasti.

"POŽARI U CRNOJ GORI SU EKOLOŠKI TERORIZAM, SA CILJEM DA SE PROMENI VLAST!" Stručnjaci na Kurir televiziji tvrde da iza svega stoje organizovane grupe! Izvor: Kurir televizija

