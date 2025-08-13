"Jutros smo se suočili s ozbiljnom pretnjom kada je požar, koji je zahvatio Kufun, stigao nadomak našeg skloništa za napuštene životinje. Zahvaljujući brzoj reakciji i hrabrosti vatrogasaca i naših zaposlenih, vatra je zaustavljena na vreme i nije ušla u azil. Svi naši psi su sigurni, dobro i na bezbednom kao što možete videti na prvom snimku. Neizmerna zahvalnost svima koji su dali sve od sebe da zaštite one koji ne mogu sami sebe zaštititi", poručili su iz prihvatilišta putem Instagrama.