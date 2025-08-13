(UZNEMIRUJUĆE) VATRA IDE KA PRIHVATILIŠTU ZA PSE: Preplašene životinje čekaju pomoć, volonteri trče, scene koje teraju suze na oči (FOTO/VIDEO)
Požari u Crnoj Gori bukte već treći dan, a na udaru je gotovo cela zemlja.
Potresne scene iz cele zemlje kruže internetom i teraju suze na oči, a jedna takva dolazi i iz Bara.
Prihvatilište za napuštene pse našlo se na udaru vatrene stihije, a snimci i slike prikazuju pravu dramu koja se odigrala dok se vatra približavala životinjama.
Na sreću, dobre vesti su brzo stigle iz Bara.
"Jutros smo se suočili s ozbiljnom pretnjom kada je požar, koji je zahvatio Kufun, stigao nadomak našeg skloništa za napuštene životinje. Zahvaljujući brzoj reakciji i hrabrosti vatrogasaca i naših zaposlenih, vatra je zaustavljena na vreme i nije ušla u azil. Svi naši psi su sigurni, dobro i na bezbednom kao što možete videti na prvom snimku. Neizmerna zahvalnost svima koji su dali sve od sebe da zaštite one koji ne mogu sami sebe zaštititi", poručili su iz prihvatilišta putem Instagrama.
Sve o požarima u Crnoj Gori možete pratiti u našem lajv blogu KLIKOM OVDE.
(Kurir.rs)