Službenici granične policije Crne Gore su na graničnom prelazu Dobrakovo, između Srbije i Crne Gore , oduzeli priključno vozilo - vodeni skuter kojim je upravljao M. K. (38) iz Srbije.

Uprava policije je na mreži X objavila da je proverom kroz baze podataka utvrđeno da je za priključnim vozilom raspisana međunarodna poternica NCB Interpola Nemačka.