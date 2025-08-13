Slušaj vest

Službenici granične policije Crne Gore su na graničnom prelazu Dobrakovo, između Srbije i Crne Gore, oduzeli priključno vozilo - vodeni skuter kojim je upravljao M. K. (38) iz Srbije.

Uprava policije je na mreži X objavila da je proverom kroz baze podataka utvrđeno da je za priključnim vozilom raspisana međunarodna poternica NCB Interpola Nemačka.

Vodeni skuter Foto: X/PolicijaCG

(Kurir.rs)

