Crna Gora
RASPISANA POTERNICA ZA OVIM SRPSKIM VOZILOM U NEMAČKOJ: Oglasila se policija!
Službenici granične policije Crne Gore su na graničnom prelazu Dobrakovo, između Srbije i Crne Gore, oduzeli priključno vozilo - vodeni skuter kojim je upravljao M. K. (38) iz Srbije.
Uprava policije je na mreži X objavila da je proverom kroz baze podataka utvrđeno da je za priključnim vozilom raspisana međunarodna poternica NCB Interpola Nemačka.
Vodeni skuter Foto: X/PolicijaCG
(Kurir.rs)
