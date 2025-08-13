Slušaj vest

Region je obišao snimak na kom se vidi da jedan muškarac sa srpskom zastavom dočekuje helikopter koji je poslat iz Srbije dok iz Morače vadi vodu za gašenje požara. U pitanju je momak Rastko Sekulović (26) koji otkriva kako je došao na ideju za ovakav jedan gest.

- Sama ideja se rodila sasvim slučajno, jer sam video da taj helikopter preleće moju kuću više puta dnevno. Kao Srbin iz Crne Gore naravno da imam zastavu i odlučio sam da ih na taj način pozdravim i zahvalim za sve što čine za naš narod - kaže za RINU Rastko.

Rastko je mladić o kom priča čitava Crna Gora - sa srpskom trobojom dočekao je moćni helikopter koji gasi požare  Foto: RINA

On dodaje da iako je svaki put helikopter išao pravo, kada su videli da drži srpsku zastavu preleteli su iznad njega.

- Mislim da je svakako to bio neki način da me otpozdrave. Srce mi je bilo puno, jer ovo što čine za nas je velika stvar. Svi smo zahvalni, jer ovo što smo preživeli ne može se opisati rečima - dodaje Rastko.

Pogledajte kako je to izgledalo u nastavku: 

Rastko je mladić o kom priča čitava Crna Gora Izvor: RINA

- Da bacimo braći jedan pozdrav u ovim teškim momentima - čuje se Rastko kako kaže na snimku dok maše srpskom trobojkom. 

Požari već tri dana u Crnoj Gori ne jenjavaju, a srpski helikopter i danas je aktivan na lokaciji Kuča i Fundine.

