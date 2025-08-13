Slušaj vest

Dok su požari u Piperima i na primorju lokalizovani, danas tokom čitavog dana kritična situacija je na teritoriji Kuča i Fundine. Jaka vatra preti da ugrozi kuće i meštane, a ponovo su na prvoj liniji odbrane vatrogasci-spasioci koji već danima daju sve od sebe kako bi pomogli da se problem sa vatrenom stihijom reši.

- Alarmantno je na sve strane, ni najstariji meštani ne pamte da se ovako nešto desilo u našem selu. Bilo je požara, ali nikad kao ove godine. Spasavamo koliko možemo, pomažemo vatrogascima u ovoj teškoj borbi. Kuće nam se ne vide od dima, šta će biti do ujutru videćemo - rekao je za RINU meštanin Jonus Purović.

1/7 Vidi galeriju Požar u Kučima Foto: RINA

Na terenu su osim vatrogasaca iz Podgorice angažovani i vatrogasci iz Pljevlja koji nimalo se ne štedeći pomažu ljudima. U blizini vatrene stihije i je farma piladi, pa su domaćini osim za svoje uplašeni i za živote životinja.

- Stigla je vatra na 50 metara, svi smo tu branimo se od vatrene stihije. Dosta meštana pomaže spasiocima, podeljene su im naprtnjače kako bi i oni mogli brzo da deluju - dodaje Purović.

Službenici Direktorata za zaštitu i spašavanje danas su meštanima Fundine i okolnih područja uručili 50 naprtnjača za gašenje požara, uz sprovođenje praktične obuke za njihovu pravilnu upotrebu.

Maloletnik izazvao požar u Kučima

Tokom dana iz MUP Crne Gore saopšteno je da je maloletni dečak osumnjičen za izazivanje požara u selu Bezjovo u Kučima.

- Prikupljene su informacije i saznanja koja upućuju na sumnju da je maloletnik star 14 godina iz sela Bezjovo izazvao požar na imanju svojih roditelja, koji se kasnije proširio, prenio i zahvatio šire područje. Od maloletnog lica i njegovih roditelja su u prisustvu službenika Centra za socijalni rad prikupljena obaveštenja, nakon čega je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će se naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji izvršenog krivičnog dela - saopšteno je iz MUP-a.

Dva vatrogasca povređena

Dvojica vatrogasaca povređena su danas tokom gašenja požara i zatražila su pomoć od Službe Hitne pomoći u Podgorici. Jedan vatrogasac došao sa povredom oka i upućen je u Urgentni blok Kliničkog centra Crne Gore. Drugi ima opekotinu na ruci i zbrinut je u Hitnoj.