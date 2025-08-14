Slušaj vest

Već četiri dana Crna Gora gori, a kraj se ne nazire. Vatra proždire brda iznad Čanja, Rogama, Kuča, Pipera i širi se prema turističkim zonama — dim se spušta do plaža, hoteli su pod opsadom, a lokalno stanovništvo evakuiše se u panici.

Sada je poznato i da su, dok su vatrogasci danima rizikovali živote, dok je narod branio kuće, a vojska ulazila u plamen, neki piromani svesno palili Crnu Goru. Među njima je i 14-godišnjak iz sela Bezjovo koji izazvao požar na imanju svojih roditelja, koji se kasnije proširio, preneo i zahvatio šire područje.

366438_250814.00_17_23_19.Still001.jpg
Foto: Kurir Televizija

 Iz Crne Gore, javlja se reporter Kurir televizije, Darko Mirković, sa najnovijim informacijama:

- Trenutno je situacija na terenu malo bolje, najveća žarišta su lokalizovana. Pre ovog uključenja, saznali smo da u selu Donje i Gornje Mrke ima novih požara. Požari su prisutni i na Jadranskoj obali, ali kako smo saznali, u mnogo manjoj meri, a na teritoriji opštine Bar, oni su lokalizovani. Ono što posebno zabrinjava je činjenica da je veći deo požara u Crnoj Gori je izazvan upravo ljudskim faktorom. Juče se ovde u podgoričkim medijima pojavila informacija da je čak 10 mlađih osoba uhapšeno. Oni su planirali na brdu Gorica, iznad Podgorice, da podmetnu nove požare - kaže Mirković i dodaje:

- Požare su izazvali i ukrajinski turisti, otac, dve čerke, na domak bara palio je vatru, hteli su da raspale roštilj, a onda je sve to izmaklo kontroli i desio se požar. U ovom trenutku se čuju vozila hitne pomoći i vatrogasne službe koje kreću upravo ka selu Pipere. Mi smo juče tamo boravili, slika koju smo videli stvarno zastrašujuća, nekako ostaje upečatljiva. 

366438_250814.00_18_58_12.Still002.jpg
Foto: Kurir Televizija

 Za Kurir televiziju, govorili su meštani sela Pipere:

- Vatra je počela u Zavali, kod rodnog mesta pokojnog Duša Jovanovića oko 9 sati. Za nekoliko sati ona se spustila vetrom, to je nemoguće. Policija i vatrogasci su došli, vatrogasne ekipe su došli iz različitih mesta, do 5 sati ujutru sam gasili požar - rekao je sagovornik iz Crne Gore.

"SLIKA KOJU SMO VIDELI JE ZASTRAŠUJUĆA!" Kurir televizija uživo iz Crne gore sa najnovijim informacijama: Počeli novi požari, uhapšeno 10 mladića zbog sumnje Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteCrna GoraO RASTKU IZ CRNE GORE PRIČA CEO REGION! Evo kako je pozdravio helikopter iz Srbije koji pomaže u gašenju požara: "Da bacimo pozdrav braći!" (VIDEO)
1755089253_crna-gora-zastava-mup-srbije_(4).jpg
Crna Gora(UZNEMIRUJUĆE) VATRA IDE KA PRIHVATILIŠTU ZA PSE: Preplašene životinje čekaju pomoć, volonteri trče, scene koje teraju suze na oči (FOTO/VIDEO)
Požar u Baru
Crna Gora"NAŠE EKIPE U CRNOJ GORI RADE TOKOM ČITAVOG DANA!" Pripadnici Vatrogasne jedinice otkrivaju najnovije informacije sa terena: Drugi dan je bio najteži!
366438_250813.04_37_42_07.Still008.jpg
Crna GoraProglašen Dan žalosti u Crnoj Gori: Vlada donela odluku povodom smrti vojnika
cg.jpg
DruštvoMOĆNA LETELICA PROTIV STRAŠNE BUKTINJE! Pogledajte kako srpski "Kamov" aktivno gasi požare u Crnoj Gori: "Jer solidarnost ne poznaje granice" (VIDEO)
Screenshot 2025-08-12 205130.jpg

"POŽARI U CRNOJ GORI SU EKOLOŠKI TERORIZAM, SA CILJEM DA SE PROMENI VLAST!" Stručnjaci na Kurir televiziji tvrde da iza svega stoje organizovane grupe! Izvor: Kurir televizija