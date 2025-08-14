Slušaj vest

Već četiri dana Crna Gora gori, a kraj se ne nazire. Vatra proždire brda iznad Čanja, Rogama, Kuča, Pipera i širi se prema turističkim zonama — dim se spušta do plaža, hoteli su pod opsadom, a lokalno stanovništvo evakuiše se u panici.

Sada je poznato i da su, dok su vatrogasci danima rizikovali živote, dok je narod branio kuće, a vojska ulazila u plamen, neki piromani svesno palili Crnu Goru. Među njima je i 14-godišnjak iz sela Bezjovo koji izazvao požar na imanju svojih roditelja, koji se kasnije proširio, preneo i zahvatio šire područje.

Foto: Kurir Televizija

Iz Crne Gore, javlja se reporter Kurir televizije, Darko Mirković, sa najnovijim informacijama:

- Trenutno je situacija na terenu malo bolje, najveća žarišta su lokalizovana. Pre ovog uključenja, saznali smo da u selu Donje i Gornje Mrke ima novih požara. Požari su prisutni i na Jadranskoj obali, ali kako smo saznali, u mnogo manjoj meri, a na teritoriji opštine Bar, oni su lokalizovani. Ono što posebno zabrinjava je činjenica da je veći deo požara u Crnoj Gori je izazvan upravo ljudskim faktorom. Juče se ovde u podgoričkim medijima pojavila informacija da je čak 10 mlađih osoba uhapšeno. Oni su planirali na brdu Gorica, iznad Podgorice, da podmetnu nove požare - kaže Mirković i dodaje:

- Požare su izazvali i ukrajinski turisti, otac, dve čerke, na domak bara palio je vatru, hteli su da raspale roštilj, a onda je sve to izmaklo kontroli i desio se požar. U ovom trenutku se čuju vozila hitne pomoći i vatrogasne službe koje kreću upravo ka selu Pipere. Mi smo juče tamo boravili, slika koju smo videli stvarno zastrašujuća, nekako ostaje upečatljiva.

Foto: Kurir Televizija

Za Kurir televiziju, govorili su meštani sela Pipere:

- Vatra je počela u Zavali, kod rodnog mesta pokojnog Duša Jovanovića oko 9 sati. Za nekoliko sati ona se spustila vetrom, to je nemoguće. Policija i vatrogasci su došli, vatrogasne ekipe su došli iz različitih mesta, do 5 sati ujutru sam gasili požar - rekao je sagovornik iz Crne Gore.

"SLIKA KOJU SMO VIDELI JE ZASTRAŠUJUĆA!" Kurir televizija uživo iz Crne gore sa najnovijim informacijama: Počeli novi požari, uhapšeno 10 mladića zbog sumnje Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs