Teška noć je iza svih u Crnoj Gori koji se bore sa požarima.

Vatrogasci, volonteri i ostale službe borili su sa vatrenom stihijom koja je bila najkritičnija u Piperima, Kučima, Mrkama i Petrovićima kod Podgorice, a veliki požar u buktio je i u naselju Dinoša i Omerbožović u Tuzima.

Vršilac dužnosti komandira Službe zaštite i spašavanja Nikola Bojanović rekao je da su u Piperima od vatre odbranili kuće i crkvu. Danas će u gašenju vatre pomagati helikopter Bosne i Hercegovine, kao i vozila i vatrogasci iz Austrije i Švajcarske.

U Mrkama i Petrovićima vatrogasci su se borili da sačuvaju kuće. Prema rečima meštana, u Tuzima je bila ugrožena jedna kuća.

Vatra je pod kontrolom u Piperima i Kučima gde je juče tokom dana bilo kritično i gde su izgorele neke kuće i objekti.

Iscrpljeni od višednevne borbe, dvojica vatrogasaca u povređena. Jedan se tokom jučerašnjeg dana javio Zavodu za hitnu medicinsku pomoć zbog povrede oka, a drugi opekotine na ruci.

Potpredsednik Vlade za spoljne i evropske poslove Filip Ivanović objavio je da su helikopteri iz Hrvatske, Srbije i Mađarske juče ispustili ukupno 316 tona vode na područja pod požarima. Istakao je da je sinoć stigao helikopter iz Bosne i Hercegovine, a očekivala se i grupa vatrogasaca iz Austrije.

On je rekao da su helikopteri koji su u Crnu Goru upućeni posredstvom mehanizama međunarodne pomoći ispustili ukupno 316 tona vode na područja pod požarima.

"Kanader Hrvatske imao je 10 naleta i ispustio 70 tona vode, helikopter Srbije je imao 60 naleta i ispustio 210 tona vode, helikopter Mađarske je imao 12 naleta i ispustio 36 tona vode.

Tokom noći trebalo bi da je stigla grupa od 50 vatrogasaca sa 15 vozila iz Austrije stići, a iz Švajcarske će od danas na raspolaganju biti 19 vatrogasaca i tri protivpožarna vozila", saopštio je Ivanović.

Na internetu se pojavio snimak sa nadzornih kamera u mjestu Đurkovići u Piperima, na kojem se vidi sam početak požara u tom mestu.

Za podmetanje nekih od požara juče su osumnjičeni maloletnik, jedan Ukrajinac i Pljevljak. Maloletnik je zbog sumnje da je podmetnuo požar u Kučima dao izjavu policiji, dok su Ukrajinac i Pljevljak uhapšeni zbog podmetanja vatre u Baru i Bijelom Polju.

Vršilac dužnosti komandira Službe zaštite i spasavanja Glavnog grada, Nikola Bojanović rekao je da je deset maskiranih osoba, sa belim majicama prevučenim preko glave, pokušalo da podmetne požar na brdu Gorica, ali nam to nije potvrđeno iz policije.

U borbi sa vatrom pre dva dana život je izgubio vojnik Dejan Božović dok je vodnik Marko Iković teško povređen. Zbog smrti Božovića Vlada je danas proglasila Dan žalosti.