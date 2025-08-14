Požari u Crnoj Gori bukte već četvrti dan, a na udaru je gotovo cela zemlja.
Iz minuta u minut
(UŽIVO) ISPLIVAO SNIMAK POČETKA POŽARA U CRNOJ GORI: Teška noć za narod i službe, dirljiva scena tera suze na oči (FOTO/VIDEO)
8:46
Pas pomaže u gašenju požara
Pas koji je pokušao na svoj način da pomogne u gašenju požara posebno je osvojio srca mnogih na društvenim mrežama.
8:21
Isplivao snimak početka požara u Piperima
Na internetu se pojavio snimak sa nadzornih kamera u mjestu Đurkovići u Piperima, na kojem se vidi sam početak požara u tom mestu.
8:19
Odbranili kuće i crkvu
Vršilac dužnosti komandira Službe zaštite i spašavanja Nikola Bojanović rekao je da su u Piperima od vatre odbranili kuće i crkvu. Danas će u gašenju vatre pomagati helikopter Bosne i Hercegovine, kao i vozila i vatrogasci iz Austrije i Švajcarske.
