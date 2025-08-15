Slušaj vest

A kakvo je stanje, otkrio je reporter Kurir televizije, Darko Mirković, koji se trenutno nalazi u Podgorici:

- Peti je dan kako požari bukte na teritoriji Crne Gore, ali za razliku od prvog dana i 10. avgusta kada su se prvi pojavili, sada je situacija na terenu sasvim drugačija. Naime, većina požara na teritoriji opštine Podgorica je lokalizovana, međutim, problem predstavlja i blagi povetarac koji u toku dana, kako kažu u operativnoj službi, širi požar. Na drugoj strani, pojavile su se već i prve kritike upućene pre svega vladi Crne Gore za koju građani sa kojima smo razgovarali ovde u Podgorici smatraju da nisu prilično spremno dočekali sva ova dešavanja - kaže Mirković i dodaje:

- Ono što posebno apostrofiraju jeste nedostatak aviona i nedostatak određenih saobraćajnih sredstava i vatrogasnih službi koje bi se našle na terenu. Ono što je dobra stvar u celoj priči jeste apel koji je upućen kako zemljama u regionu, tako i Evropskoj uniji koje su se vrlo brzo odazvale, pre svega apostrofirajući činjenicu da je Srbija reagovala bukvalno za tri sata. Kad to kažem, onda napominjem da je samo posle tri sata upućenog apela Beogradu već prvi helikopter sa predstavnicima Srpske vatrogasne službe sleteo na teritoriju Crne Gore. Inače, oko 400.000 evra je već odvojeno za prve porodice koje će dobiti pomoć, a ono što insistiraju u vladi Crne Gore jeste da lokalna samouprava što pre izađe sa spiskovima kako bi pomoć pre svega u što skorijem roku stigla do domaćinstava koja su najviše ugrožena.

A požari bukte i širom Evrope. Pored vatrene stihije koja parališe Španiju, Portugaliju, Italiju i Albaniju, više od 100.000 hektara zemljišta pretvoreno je u pepeo u poslednja 24 časa zbog više od stotinu požara koji su buknuli širom zemlje.

Vatrogasne službe Grčke i dalje se bore na više aktivnih frontova, dok su vlasti su pokrenule istragu zbog sumnje na podmetanje požara. Tri osobe su već izgubile život, mnogi su evakuisani, a država traži i pomoć od Evrope.

Jasmina Pavlović Stamenić, dopisnica Politike iz Atine otkrila je za Kurir televiziju najnovije informacije o požarima:

- Danas je Velika Gospojina, mnogi se pripremaju za proslavu praznika a na svu sreću situacija je mirna nego prethodnih dana. Postoje neka manja žarišta, ali je od jutros sve relativno mirno. Juče su vatrogasne ekipe morale da intervenišu u predelima Patre. Grčka je danas u narandžastom alarmu, vetar se smanjio ali postoji mogućnost da vatra zahvati region Atike. Ovoga puta se spominje i Halkidiki, neka ostrva na jugu Grčke i centralni delovi Grčke. Slika koja je ostala posle ovih požara je dramatična i tužna. Najstrašnije je bilo na Patri, gde je samo kilometar nedostajao da vatra uđe u naseljene delove ovog mesta.

