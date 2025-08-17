Slušaj vest

Načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa u Direktoratu za zaštitu i spašavanje Ljuban Tmušić ;na konferenciji za novinare rekao je da se u Crnoj Gori dešavaju "podzemni požari".

"Požari se sami aktiviraju kako dan odmiče i temperature se povećanju. Jedan ili dva nova požara smo imali juče", rekao je Tmušić.

Dodao je da će helikopter Srbije biti angažovan nakon servisa.

Juče je, prema njegovim rečima, na opožarene lokacije ispušteno 575 tona vode.

"Što se tiče situacije na terenu: nema evakuisanih osoba u ovom trenutku i nije bilo novoopožarenih objekata", rekao je Tmušić.

Kada je reč o međunarodnoj pomoći, kako je naveo, 50 vatrogasaca iz Austrije deluje u mestu Stijena piperska, kao i češki tim, helikopter Bosne i Hercegovine (BiH) na Bioču, švajcarski tim u Piperima, dok se mađarski danas vraća u svoju državu.

Kurir.rs/Beta

