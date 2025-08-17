Državna tužiteljka za maloletnike Osnovnog državnog tužilaštva u Baru nakon saslušanja odredila je zadržavanje do 72 časa maloletnom S.L. zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teška telesna povreda.

“Krivičnom prijavom je predstavljeno da je maloletnik dana 13.avgusta u Sutomoru, oko 19:30 časova, svestan svog dela čije je izvršenje hteo i znajući da je njegovo delo zabranjeno, teško t,elesno povredio R.M, na način što je nakon kraće prepirke sa oštećenim istog udario levom stisnutom pesnicom, od kojeg udarca je oštećeni zadobio teške telesne povrede, detaljno opisane u izveštaju lekara”, navodi tužilaštvo.

“Određen je pritvor zbog opasnosti od bjekstva i opasnosti da će ponoviti krivično djelo”, kazala je za Primorski portal predsjednica Osnovnog suda u Baru sudija, Tamara Spasojević.

S.F. je već ranije osuđivan zbog nasilja prema majci, prenosi Primorski portal.

Osnovno državno tužilaštvo Bar juče je odredilo zadržavanje do 72 sata S.F. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici.

“Osumnjičeni je lako tjelesno povrijedio člana porodice – majku, uputio joj riječi prijetnje, a nakon toga više puta udario otvorenom šakom i pesnicom u predjelu lica i glave nanijevši joj tom prilikom lake tjelesne povrede”, navodi tužilaštvo.